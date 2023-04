Pesaro, asse via Passeri-via Curiel, Pozzi: «Lavori spediti per un centro storico più bello e verde»

PESARO – L’asse di via Passeri – via Curiel al centro del dibattito in consiglio Comunale con l’interpellanza presentata da Giulia Marchionni, Michele Redaelli e Dario Andreolli che ha riguardato “Interventi di riqualificazione in centro storico”. Per quanto riguarda l’“Asse verde via Passeri – via Curiel”, l’assessore Riccardo Pozzi ha ricordato che «Il progetto esecutivo è stato approvato il 20 settembre 2022 per un costo complessivo di 240.000 euro e che è finanziato con mutuo CDP per 234.960 euro. I lavori sono stati aggiudicati a una ditta di Loreto che ha iniziato i lavori il 16 gennaio. L’appalto dell’intervento prevedeva: l’ampliamento e il rifacimento della pavimentazione stradale del sagrato della chiesa San Giovanni e la riqualificazione della pavimentazione davanti al Museo Nazionale Rossini (già realizzati ndr). Previsti inoltre: il miglioramento della sicurezza stradale nel tratto di via Passeri compreso tra via Massimi e Mazzini tramite l’inserimento di paletti nel lato della Biblioteca San Giovanni per la creazione di un percorso protetto per i pedoni (la cui posa avverrà dopo il rifacimento della linea di raccolta delle acque meteoriche ndr) che sarà realizzato entro fine maggio insieme al miglioramento dell’ingresso alla ZTL di via Passeri con la sostituzione dei paletti e con il posizionamento dei vasi nel sagrato San Giovanni, al gate ZTL, all’ingresso del Museo e della chiesa S. Lucia (che saranno collocati anch’essi a fine maggio ndr). Per la riqualificazione dell’arredo urbano in via Passeri il progetto ha approvato “un abaco delle fioriere” utile a fornire indicazioni ai soggetti privati nel caso in cui volessero inserire nuovi elementi o rinnovare quelli esistenti».

Sempre nell’ambito del progetto, sono in via di ultimazione le sistemazioni degli attraversamenti pedonali e degli accessi alla ZTL in corrispondenza dell’incrocio di via Curiel/via XI Febbraio (ad eccezione del lato nord-est, occupato da un cantiere ndr) e dell’incrocio via Contramine/via XI Febbraio. «L’installazione degli alberelli in vaso lungo il lato mare di via Curiel, compreso tra via Borgomozzo e via XI Febbraio e di quelli lungo il lato nord di via Contramine (previa rimozione dei paletti esistenti ndr) è previsto entro metà giugno, così come l’installazione delle fioriere al centro strada nel tratto di via Curiel compreso tra via Contramine e piazza Lazzarini. La modifica degli stalli per automobili, scooter e biciclette lungo le vie interessate dall’intervento è stata concordata con l’ufficio Viabilità. Nel progetto approvato non è prevista la realizzazione di pareti verticali verdi, che nel rendering dell’interpellanza appaiono posizionati sulla facciata delle case popolari a fianco della biblioteca, elementi che, oltre a richiedere costi elevati di manutenzione, avrebbero ridotto la larghezza del passaggio pedonale che in quel tratto risulta essere molto stretto».