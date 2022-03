Pesaro, arretramento della ferrovia a Villa San Martino. Ricci: «Il progetto rientra nei 5 miliardi della Bari/Bologna»

PESARO – Arretramento della Ferrovia a Villa San Martino a Pesaro, i soldi ci sono. Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Ricci. «Nei giorni scorsi il ministro Giovannini ha incontrato i presidenti di Regione (Emilia-Romagna, Marche, Molise, Abruzzo e Puglia) per la ripartizione dei 5 miliardi stanziati dalla legge di bilancio per il potenziamento della Bologna/Bari. Dalle informazioni che abbiamo nella ripartizione dello stanziamento dovrebbe esserci la variante di arretramento della ferrovia di Pesaro.

Aspettiamo la comunicazione ufficiale e abbiamo più volte chiesto al Ministero anche il coinvolgimento nel progetto anche del tratto di Fano. Domani sicuramente se ne parlerà all’incontro in Regione, al quale parteciperemo. Un altro passo avanti verso un sogno, ora sempre più realizzabile».

L’ipotesi messa sul piatto nel progetto è quella di arretrare la ferrovia dopo il passaggio di Gradara, seguendo il corridoio dell’autostrada. La Stazione si sposterebbe lungo l’Interquartieri, a Villa San Martino (davanti al bar Cantuccio ndr). Un luogo strategico perché non lontano dal centro, in grado di intercettare persone e merci.



E come verrebbe trasformato l’attuale assetto ferroviario? In un “Passante Verde”, dedicato alla mobilità sostenibile attraversabile solo a piedi o in biciletta. Un progetto che cambia il volto della città, facendo diventare la spiaggia di Sottomonte una delle più belle del Paese.