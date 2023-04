Pesaro, l’appello di Apa Hotels: «Vogliamo investire sulla qualità, la Regione proponga incentivi»

PESARO – Il sistema alberghiero pesarese investe sulla qualità delle proprie strutture perché crede nelle potenzialità turistiche del territorio ed ora chiede alle istituzioni, in modo particolare alla Regione, di fare altrettanto e di sostenere gli imprenditori che investono. E’ l’appello che lancia il presidente di Apa Hotels Pesaro Paolo Costantini dopo festività pasquali che hanno fatto registrare un positivo incremento di presenze rispetto allo scorso anno e alla luce di incoraggianti proiezioni dei dati sulla stagione estiva ormai alle porte. Quest’anno due hotel sono passati da 3 a 4 stelle, ma l’obiettivo è crescere ancora.

«Sono tanti gli albergatori che a Pesaro hanno investito per riqualificare le proprie strutture: parliamo di una decina di alberghi su cinquanta su cui sono stati effettuati importanti interventi di ristrutturazione, riqualificazione o efficientamento energetico – spiega Costantini – Non parliamo di semplici interventi di manutenzione. Credo sia un dato significativo che, tra l’altro, proprio in questi giorni è sotto gli occhi di tutti con tanti cantieri nella parte turistica della città. Questo per dire, anche alla luce dei numerosi solleciti provenienti dall’amministrazione comunale al comparto turistico pesarese in vista di Pesaro2024, che gli albergatori stanno facendo la propria parte perché credono nella città e nella sua offerta turistica. E’ importante però che anche le istituzioni facciano la propria per sostenere gli investimenti e migliorare la qualità del comparto turistico pesarese e più in generale marchigiano».



L’appello in particolare è rivolto alla Regione affinché «metta a disposizione del sistema alberghiero risorse per riqualificare gli alberghi. Nel 2017 la Regione emanò un bando, finanziato con fondi Por-Fesr, poi rifinanziato nel 2020 per incentivare la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle strutture oltre al potenziamento dell’accessibilità e dei servizi. Su circa 300 progetti presentati ne vennero finanziati 150. Solo nella nostra provincia le richieste furono un’ottantina. Ecco si riparta da lì. Dai progetti in graduatoria e dai nuovi stanziamenti per chi vuole investire nei propri alberghi. Un aiuto concreto agli imprenditori ma soprattutto un forte incentivo per migliorare la qualità del turismo pesarese e marchigiano. Anche perché nel frattempo le altre Regioni non stanno a guardare. Nei giorni scorsi ad esempio la Regione Lombardia ha annunciato un bando da 30 milioni di euro proprio per incentivare gli investimenti per la riqualificazione delle strutture ricettive. Il nostro sistema turistico deve rimanere competitivo anche grazie ad un’efficace sinergia tra imprenditori e amministrazioni comunali e regionali».