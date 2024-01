Pesaro, appartamenti e negozi nel palazzo della Provincia. Ma c’è un fronte del no

PESARO – Palazzo della Provincia di Pesaro, prevista una trasformazione urbanistica in negozi, appartamenti e studi professionali. Ma c’è chi si oppone.

«Abbiamo partecipato come lista civica alla conferenza stampa tenuta dal gruppo di architetti che lancia una campagna per salvare il palazzo della Provincia dalla demolizione o dalla riconversione in negozi e abitazioni – spiega la lista Vieni Oltre -. L’esposizione, completa e dettagliata, ha spiegato molto bene il valore di quello stabile che non è solo architettonico e culturale, ma anche sociale e politico. Sì, perché il palazzo nasce per essere pubblico e sono proprio questi gli spazi che dobbiamo salvaguardare, difendere e rilanciare. Tra gli aspetti più interessanti della conferenza c’è stato il richiamo alla partecipazione pubblica alla discussione e alle decisioni che riguardano tutta la comunità, cosa che la nostra amministrazione ha praticamente azzerato, decidendo di volta in volta interventi che andrebbero pianificati all’interno di una strategia di sviluppo urbanistico e che invece seguono solo percorsi destinati alla raccolta di risorse economiche troppo spesso insignificanti e a solo beneficio dei privati. Per questo motivo anche l’opposizione si è astenuta in consiglio comunale alla prima votazione non essendo possibile capire bene quale sarà l’esito finale. Da parte nostra esprimiamo pieno appoggio alla campagna lanciata dagli architetti e ne faremo uno dei nostri obiettivi politici».