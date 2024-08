Pesaro, appartamenti allagati e fango sulla statale: gli interventi per il maltempo

PESARO – Maltempo a Pesaro, decine di interventi per allagamenti e frane. I vigili del fuoco sono stati impegnati nelle abitazioni in zona mare per scantinati ed appartamenti allagati.

Anche il sindaco Andrea Biancani, l’assessora Mila Della Dora e il presidente del Consiglio comunale con delega alla Protezione civile Enzo Belloni fanno il punto delle situazioni critiche e degli interventi fatti e in corso nel territorio. «La situazione è per ora sotto controllo – dicono – stiamo monitorando le varie criticità e le segnalazioni che stanno arrivando».

Gli operatori del centro operativo e la Polizia locale sono al lavoro dalle 5 di stamattina nella zona di Villa Caprile «interessata da un distaccamento di terra proveniente dal terreno della scuola che ha causato detriti sulla SS16. Per permettere le operazioni di pulitura, la Statale Adriatica è chiusa al traffico in direzione sud-nord all’altezza di via Milano fino a Santa Maria delle Fabbrecce. Presenti gli agenti della Polizia locale sul posto per deviare la circolazione su via Gagarin» dicono Biancani, Della Dora e Belloni che poi precisano: «Il movimento franoso ha interessato alcune delle vie perpendicolari alla Statale e il fango ha coperto tutta l’Adriatica fino a raggiungere le case sul lato opposto di Villa Caprile. Interessate anche le zone di via Lucio Accio e alcuni dei garage privati in via Bologna».

La bomba d’acqua ha causato alcuni problemi al Centro sociale di Vismara; attenzionati i sottopassi di Loreto, via Milano, via Rossi, via Gradara e San Decenzio (via Bondei) che stanno avendo dei problemi. Ci sono problemi e segnalazioni di allagamenti diffusi in tutta la città che stiamo monitorando e cercando di risolvere».

Dal sindaco, dall’assessora e dal presidente del Consiglio, «un ringraziamento alla Polizia locale, al Centro operativo comunale, ai Vigili del fuoco, Aspes e ai volontari della Protezione civile».