Pesaro, alleanza Sinistra ed Europa Verde: «Giustizia sociale e ambiente: biglietto climatico per il bus»

PESARO – Elezioni, ecco l’alleanza Verdi Sinistra, composta da Sinistra Italiana, Europa Verde ed aperta al contributo di realtà civiche. Parteciperà alle prossime amministrative di Pesaro con un simbolo unitario, all’interno della coalizione di centrosinistra, portando però discontinuità su alcuni temi.

«Sarà una lista aperta e plurale – ha affermato l’On Luana Zanella, capogruppo alla camera di Alleanza Verdi Sinistra e coordinatrice Europa Verdi Pesaro – che intende dare forza e unire le battaglie per la giustizia sociale e quella ambientale anche nei nostri territori, come sta avvenendo in molte città italiane e come sarà per le Europee.

Abbiamo iniziato da diverso tempo questo percorso assieme anche a Pesaro, confrontandoci sui diversi temi ed elaborando un programma condiviso, che uscirà nelle prossime settimane».

«Anticipiamo intanto – ha detto Sabrina Santelli, co-portavoce di Europa Verde Marche e coordinatrice Europa Verde a Pesaro – alcuni dei punti che porremo all’attenzione delle altre forze della coalizione di centro sinistra, con cui intendiamo instaurare un confronto franco e fruttuoso, per dare quel “coraggio di osare” di cui sentiamo il bisogno a Pesaro come nel resto del Paese».

«Partiamo dalla tutela del territorio, del suo patrimonio storico, artistico e ambientale, il consumo di suolo, la tutela del verde urbano e dei parchi – sottolinea Maria Rosa Conti Assessora all’Ambiente del Comune di Pesaro – la tutela del patrimonio immobiliare pubblico e le politiche attive per il diritto alla casa».

«La questione del ritorno a una governance pubblica delle società partecipate e l’avvio di un processo di ripubblicizzazione dei servizi pubblici, del sistema idrico integrato e della gestione dei rifiuti nella nostra provincia – ribadisce Luigi Marini, segretario provinciale di Sinistra italiana Pesaro Urbino – un maggior coinvolgimento dei giovani prevedendo anche nuovi spazi di aggregazione e partecipazione alla vita pubblica e la tutela di tutti i lavoratori, anche di quelli dei servizi “esternalizzati”, dei subappalti. Uniamo le forze per tutelare i diritti di tutti e tutte, per il futuro dell’ambiente, occupandoci di sociale e ambiente con progetti concreti. Progetti che sono presenti in tutta la Nostra regione e provincia ma che soprattutto hanno già visto un grande sviluppo qui su Pesaro grazie al lavoro della Assessora Conti Maria Rosa».



«Il nostro coraggio di osare mira a un cambiamento profondo, partendo dal rispetto verso il cittadino, per i giovani, per le donne,per l’ambiente e la tutela degli animali, senza lasciare indietro nulla come il problema della mancanza degli affitti, il diritto inalienabile del Abitare, La tutela dello sport come un veicolo di promozione al benessere sociale.

Il sostegno all’associazionismo sportivo dopo la Riforma dello sport. lo sport e le politiche sociali, per il rispetto del mondo silenzioso ma enorme, quello della disabilita, dell’inclusione sociale dei piu fragili, sostegno alle famiglie piu povere – ha affermato Adriana Fabbri – co-portavoce provinciale Europa Verde – E infine una questione che unisce le istanze per la giustizia sociale a quelle per la giustizia ambientale, ovvero la mobilità sostenibile, rendere più efficiente e conveniente il trasporto pubblico, riducendo i costi per l’utenza attraverso l’istituzione del biglietto climatico a 9€ al mese o addirittura azzerandoli del tutto perché chi usa il trasporto pubblico non inquina e deve quindi essere premiato».