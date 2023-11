Pesaro, allarme bomba in tribunale: artificieri e cinofili in azione

L'area è stata transennata lasciando tutti all'esterno per ragioni di sicurezza

PESARO – Allarme bomba in tribunale a Pesaro.

Questa mattina 17 novembre intorno alle 7 è arrivata una telefonata in prefettura che annunciava la presenza di una bomba nel palazzo di giustizia. Immediatamente i carabinieri con l’ausilio dell’Unità cinofila, polizia e guardia di finanza si sono portati in tribunale per scandagliare il palazzo alla ricerca del possibile ordigno.

L’area è stata transennata lasciando tutti all’esterno per ragioni di sicurezza.

L’allarme è rientrato alle nove circa quando sono stati fatti rientrare il personale e gli avvocati.