Pesaro, oltre 8mila accessi alle ecoisole in una settimana. Ma c’è chi abbandona i rifiuti

PESARO – Addio porta a porta in centro storico. Sono stati 8.000 gli accessi degli utenti alle 23 isole ecologiche informatizzate allestite all’interno della Ztl del centro storico di Pesaro in una settimana. Oltre mille al giorno. Ma c’è chi ha lasciato sacchetti dell’immondizia in giro.

La percentuale media di riempimento dei cassonetti intelligenti, svuotati dagli operatori di Marche Multiservizi, si attesta all’85% per quanto riguarda l’indifferenziata, il 70% per carta e cartone, l’85% per la plastica, il 25% per l’organico e il 15% per il vetro.

«La risposta degli utenti della Ztl del centro storico è ottima – spiega il direttore della funzione Ambiente di Marche Multiservizi Franco Macor – con oltre 1.000 accessi al giorno alle ecoisole. Del resto sappiamo che con questo nuovo metodo di raccolta aumenta la flessibilità di conferimento per i cittadini che non sono più legati agli orari del porta a porta ed inoltre miglioriamo il decoro urbano del centro storico presentando una città più pulita e accogliente a cittadini e visitatori. Abbiamo consegnato 5.500 tessere (ogni utente può richiedere due tessere magnetiche ndr) coprendo sostanzialmente l’85% delle utenze complessive a dimostrazione del buon esito della campagna di comunicazione e partecipazione condivisa con l’amministrazione comunale. Nella gestione quotidiana del servizio ci rendiamo conto che però c’è ancora qualcuno, pochi per fortuna, che non si è accorto delle novità introdotte e continua a lasciare i rifiuti fuori dalla propria abitazione come se fosse ancora in vigore il porta a porta. Per adesso stiamo impegnando un collaboratore, nelle ore notturne, per recuperare tutti i sacchetti che i cittadini stanno continuando ad abbandonare fuori casa ma non possiamo continuare all’infinito. Serve la collaborazione di tutti. Solo grazie ad un gioco di squadra tra la comunità, Marche Multiservizi e il Comune potremo davvero rendere la città più bella e pronta per l’appuntamento con l’anno da Capitale della cultura».

Rifiuti abbandonati

Mediamente infatti tra le utenze domestiche ogni giorno vengono ‘abbandonati’ 35/40 sacchetti al civico (mantenimento delle vecchie abitudini del porta a porta) mentre 8/9 sacchetti sono lasciati fuori dalle ecoisole e 7/8 sacchetti vengono abbandonati nei cestini. Tra le utenze non domestiche invece la media abbandoni è di 15/20 sacchetti al giorno. I controlli non mancheranno e le multe si aggirano attorno ai 100 euro.

«Per quanto riguarda gli abbandoni al civico crediamo si tratti di una fase di adeguamento ‘fisiologica’ – aggiunge il responsabile dell’ufficio Progettazione servizio Ambiente di Marche Multiservizi Marco Bonetto – ma invitiamo comunque i cittadini a fare attenzione e, per chi non lo avesse ancora fatto, ad andare a ritirare la Carta Smeraldo, necessaria per accedere alle ecoisole, allo Sportello clienti in via Mario del Monaco. Il conferimento è semplice, basta seguire le istruzioni e appoggiare la tessera magnetica dove indicato. Per quanto riguarda gli abbandoni fuori dai cassonetti intelligenti e nei cestini invece rinnoviamo l’appello alla collaborazione da parte di tutti. In questa prima fase stiamo adeguando i passaggi dei mezzi per il ritiro dei rifiuti ai reali conferimenti. In sostanza stiamo cercando di capire le reali esigenze per offrire ai cittadini il miglior servizio possibile».