PESARO – Fuoco in un sottotetto in un condominio a Pesaro. È successo in via Vanzolini. Erano circa le 9.30 quando i Vigili del Fuoco di Pesaro sono intervenuti con autobotte e autoscala spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza l’area dell’intervento. In via precauzionale sono stati evacuati alcuni condomini a causa del fumo all’interno del vano scala.