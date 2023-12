Pesaro, 700 mila euro per il campo di Vismara danneggiato dall’alluvione 

PESARO – In campo 700mila euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo del Vismara Calcio, fortemente danneggiato dall’alluvione che ha colpito il nostro territorio la scorsa primavera. Ad annunciarlo sono il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l’assessore allo Sport Mila Della Dora e al Fare Riccardo Pozzi, che spiegano: «L’Amministrazione si è aggiudicata 440mila euro del Bando “Sport e Periferie 2023”, ai quali si aggiungono 260mila euro di cofinanziamento del Comune. Una cifra importante che servirà a rifare il campo da calcio a 11, quello da calcio a 5, l’installazione di pannelli fotovoltaici con pannelli sulla copertura con batteria di accumulo e altri interventi di efficientamento energetico».

Una doppia operazione strategica, che, come sottolineano sindaco e assessori, «non si limiterà solo ad intervenire sul rettangolo di gioco, ma permetterà riqualificare e rigenerare tutto l’impianto di via Liri, anche dal punto di vista energetico e della sostenibilità. Allo stesso tempo «ci permetterà di restituire alla città e al Quartiere di Vismara, tra i più colpiti durante l’alluvione, un luogo di socialità, di incontro e di crescita, punto di riferimento per tante generazioni di giovani atleti». Poi concludono: «Continuiamo ad investire sullo sport, come abbiamo fatto in questi dieci anni, e ad attrarre finanziamenti che potranno migliorare il volto della nostra bella città».