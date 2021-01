Pesaro, 5 milioni della lotteria vinti alla tabaccheria Cardinali

PESARO – Pesaro baciata dalla fortuna, i 5 milioni del primo premio della lotteria Italia sono stati vinti con un biglietto comprato alla tabaccheria Cardinali di piazzale Lazzarini, di fronte al Teatro.

Sorrisi e felicità per i gestori. Marcello Bucci è raggiante: «Una vincita incredibile, la Lotteria Italia è un gioco che piace molto agli italiani. Il biglietto è stato venduto qui, abbiamo la matrice. Impossibile sapere chi perchè è un gioco che ha successo e ne abbiamo venduti tanti. Siamo felici perchè continua anche la tradizione di fortuna. Qui erano stati vinti 500 mila euro a un gratta e vinci, ma una cifra del genere è incredibile».

Le matrici vendute

La notizia è rimbalzata in città ed era praticamente sulla bocca di tutti. Ma il misterioso vincitore resta top secret.

Il sindaco Matteo Ricci ha commentato: «Pesaro fortunata. Vinti 5 milioni alla “Lotteria Italia”. Speriamo sia di buon auspicio per la città e soprattutto che il premio sia stato vinto da una famiglia che ne ha davvero bisogno in questo anno così difficile. Forza Pesaro, incrociamo le dita per il 2021».