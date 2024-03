FANO – Dopo Vallefoglia, Petriano, Apecchio, Pergola e Urbania, dal 3 al 10 marzo è il Comune di Fano il sesto protagonista di ‘50×50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo il 2024; special partner ‘50×50 Capitali al quadrato’ Banca di Pesaro – Credito Cooperativo. Oltre 60 gli appuntamenti in calendario per un programma ricchissimo che parte già da domenica 3 marzo e spazia tra arte, ambiente, archeologia, letture e laboratori per grandi e bambini, presentazioni editoriali e molto altro come evidenzia molto bene il titolo: ‘Naturalmente culturali’. ‘Non manca l’enogastronomia – eccellenza assoluta di questa parte di territorio delle Marche – con tre nuovi appuntamenti di Cosa c’è DOP.

Così il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini: «È un gioco di squadra quello tra Pesaro e Fano e il progetto ‘50×50 Capitali al quadrato’ sta funzionando benissimo: i Comuni stanno facendo programmi stimolanti e innovativi che coinvolgono la cittadinanza e le realtà culturali. In questo quadro, è chiaro che Fano non è un Comune come gli altri nel senso che è la seconda città della provincia, la terza delle Marche e soprattutto è stata l’ultima finalista regionale prima della vittoria di Pesaro a Capitale della Cultura. A Fano va il merito di aver tenuto insieme un programma che prima di tutto è molto ricco, che tiene insieme gli elementi imprescindibili della città – dall’archeologia al tema legato al Carnevale fino al lavoro fatto sugli asset principali come la lettura e i libri, i bambini, e propone anche un programma innovativo impostato sull’economia circolare dunque molto in linea con quello che è lo spunto dato dal dossier di Pesaro 2024 di tenere natura, cultura, tecnologia e sostenibilità al centro delle progettualità. Dunque siamo grati a Fano per aver messo un accento così importante all’avvio del terzo mese da Capitale Italiana della cultura».

Continua Massimo Seri sindaco di Fano: «La settimana della Cultura dedicata a Fano porta il titolo di ‘Naturalmente culturali’ perché Fano è “naturalmente culturale” grazie al grande patrimonio artistico e monumentale che custodisce e grazie al grande patrimonio umano composto da più di 300 associazioni che tra cultura, ambiente e sociale animano la vita della città durante tutto l’anno. Una settimana per raccontare questa vitalità e aprire le porte ad una stagione estiva che da sempre si distingue per la sua qualità. Al centro di questa settimana ci saranno concerti, spettacoli teatrali, mostre e convegni. Sarà rilanciata la mostra “Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe” che ha avuto numeri importanti. Fano è la “città delle bambine e dei bambini” e presenteremo un catalogo della mostra dedicato proprio ai più piccoli. Ci saranno inoltre incontri di alto contenuto scientifico in cui raccontare l’importante restauro della Pala Durante e le straordinarie novità emerse».



Prosegue il primo cittadino fanese: «Il Teatro della Fortuna diventa luogo centrale, ospitando eventi e spettacoli. Parleremo di parità di genere, di giovani, per tracciare un collegamento tra passato e futuro. In questa settimana, in linea con il focus di Pesaro “la natura della cultura” Fano ospiterà la prima edizione Marchigiana di Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica, che ha già una visione lungimirante per il futuro e che parte da una grande attenzione al territorio, perché non esiste economia circolare senza un territorio di riferimento. Fano svolgerà un ruolo sempre più cruciale nella transizione ecologica poiché la sua economia è da tempo caratterizzata da un sistema virtuoso di economia green. Il Festival, attraverso il ricco calendario di eventi e grazie a autorevoli ospiti, offrirà un mix innovativo tra cultura e ambiente, che sono i cardini per superare le sfide future e trasformare l’economia in una grande opportunità per le persone e per il pianeta”. La settimana si concluderà con un concerto a cura dell’Orchestra Sinfonica Rossini, diventata da poco ICO Istruzione Concertistica Orchestrale, che il 10 marzo attraverso prove d’orchestra “spettacolari” racconterà al pubblico cosa c’è dietro una sinfonia. Siamo certi che questo programma saprà offrire un contributo importantissimo alle celebrazioni di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Crediamo, infatti, che sia un programma capace di sperimentare un nuovo modello che guarda al futuro e che coinvolge istituzioni, imprese e comunità».

