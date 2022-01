Pesaro, 20 milioni per palazzo Mazzolari, Almerici e San Domenico: ecco cosa cambierà

Dal Ministero dell’Interno l’ok ai finanziamenti per la rigenerazione. Vimini: «Un risultato che incorona un anno da record»

PESARO – Tre contenitori strategici per la città. E ora il Ministero mette nero su bianco gli importi destinati a Pesaro. «Arriveranno circa 20milioni di finanziamenti ministeriali per la riqualificazione di tre grandi contenitori della città: palazzo Mazzolari, palazzo Almerici (sede biblioteca Oliveriana ndr) e il San Domenico. Una nuova “mole” di contributi, che permetterà di rivoluzionare ulteriormente il volto del centro storico». Ad annunciarlo è il vice sindaco e assessore con delega a Ricerca di finanziamenti comunitari e nazionali Daniele Vimini: «Ancora una volta sono stati promossi progetti pensati per trasformare e migliorare l’aspetto e la fruizione di luoghi strategici da parte dei cittadini».

L’ufficialità è arrivata qualche ora fa, con il decreto del Ministero dell’Interno e la lista dei Comuni beneficiari dei contributi, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana per gli anni 2021-2026, pubblicata nel sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

«Un anno da record per la nostra città – continua Vimini -, che si è aggiudicata oltre 62milioni di euro di finanziamenti, frutto di un grande lavoro di squadra trasversale tra assessorati e settori tecnici amministrativi. Si tratta di un ulteriore investimento che ci permette di progettare e guardare al futuro con l’obiettivo di fare di Pesaro, sempre più, un modello nazionale ed europeo, in vista delle sfide che ci vedono protagonisti nei prossimi mesi e anni». A partire dalle due candidature a Capitale Italiana della Cultura 2024 ed Europea nel 2033.

Le cifre e gli interventi. Come già anticipato nella conferenza di Natale dal vice sindaco Vimini, i contributi previsti dal bando, che ricordiamo era riservato esclusivamente a immobili di proprietà comunale, sono: