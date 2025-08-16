Personale sanitario per disabilità e adolescenti, Palazzi: «Carenza per i piani educativi scolastici»

La presidente della commissione Politiche sociali di Pesaro: «Cure tutelari e ricorso al privato, la Regione faccia qualcosa»

PESARO – Manca il personale sanitario. A lanciare l’allarme è Maruska Palazzi Presidente Commissione IV – Politiche Sociali del Comune di Pesaro.

«Lo stillicidio sulla carenza del personale sanitario continua. Manca un mese all’inizio della scuola e già sappiamo che ci saranno difficoltà per alcuni bambini e studenti. La sanità non coincide solo con l’ospedale (e almeno fosse tutto a posto lì), la sanità è costellata da altre strutture importantissime per la salute e per le cure tutelari, di prevenzioni e di azioni dirette, a supporto e in rete.

Per esempio svolge una funzione essenziali di raccordo con la scuola al fine della stesura dei PEI (Piani Educativi Individualizzati) che si redigono a scuola tra docenti, clinici e familiari dell’alunno con disabilità. Sono incontri fondamentali, di confronto, di rassicurazione per tutti, per strutturare il percorso scolastico dell’alunno con disabilità che poi coincide con il percorso di vita. Tutti gli enti coinvolti (scuola, sanità, famiglia, associazioni) dicono che ce ne vorrebbero più all’anno di questi incontri e invece per molti studenti la sanità non potrà essere presente neanche a quello d’inizio anno».

Palazzi e i consiglieri Sabina Alessandroni, Romina Dominici, Agostino Vastante precisano: «La scuola e le famiglie di alcuni alunni con disabilità devono prepararsi per l’inizio d’anno scolastico 2025 a vivere gli incontri PEI senza le figure specialistiche delle UMEE (Unità Multidisciplinari dell’Età Evolutiva). Ma i vertici della sanità e, soprattutto, della Regione, visto che questa situazione riguarda più settori come la scuola, si sono accorti??? Abbiamo rappresentanti politici pesaresi nella commissione regionale sanità che o non vedono e non sentono questo disagio oppure non dicono nulla».

«Un altro tema che viene compromesso da tale confusione riguarda gli adolescenti, se i vertici della politica non imparano a distinguere gli specialisti della psichiatria dall’ospedale con quelli che invece ci servono per le cure tutelari finiamo che in futuro le difficoltà degli adolescenti le dovremo far affrontare tutte in ospedale dallo psichiatra, come ai tempi prima di Basaglia, oppure, finiamo con lo spostare tutti i servizi verso il privato.

Soprattutto per quanto riguarda le situazioni di disabilità lo spostamento verso la gestione privata è ormai in atto: si va dal privato soprattutto per fare prima, per evitare le attese, per saltare la fila, e non per avere un servizio di più alta qualità. Chiediamo alla Regione di intervenire con urgenza per affrontare la grave carenza di personale dell’AST1 e ripristinare la presenza delle UMEE agli incontri scolatici per i PEI, a tutela del diritto all’istruzione e alla cura dei minori con disabilità. Non possiamo accettare che siano proprio i più fragili a pagare il prezzo più alto dell’inefficienza del sistema, riteniamo grave e molto preoccupante l’atteggiamento della Regione e di alcuni rappresentanti del nostro territorio che, con scelte e dichiarazioni, dimostrano una scarsa conoscenza – o una volontaria sottovalutazione – dell’eccellenza del welfare di Pesaro, un vero patrimonio che rischia di essere compromesso da politiche che portano all’indebolimento delle buone prassi locali»