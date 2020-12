PERGOLA – “Le semplici magie di uno dei Borghi più belli d’Italia”, è questo il titolo del nuovo video creato per promuovere il brand del Comune di Pergola. La clip è la punta dell’iceberg di una strategia più ampia che è stata presentata al museo dei Bronzi dorati dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è quello di sviluppare il turismo e l’economia della città.

“Le semplici magie di uno dei borghi più belli d’Italia”

Il video rappresenta una narrazione emozionale del territorio con immagini che spaziano dal borgo alle colline, dai tesori d’arte alle eccellenze enogastronomiche. Un viaggio a Pergola tra bellezze, tipicità, esperienze, che cattura e coinvolge, emoziona e trasporta chi lo guarda. Un video dalle atmosfere autunnali-invernali (ne verrà creato poi un altro per la primavera ed estate) che diventerà un ottimo biglietto da visita per tutta la città.

Pergola

«In questo periodo molto difficile anche per il settore turistico – esordisce la sindaca Simona Guidarelli – abbiamo pensato fosse fondamentale progettare e realizzare strumenti che mancavano, per farci trovare pronti per la ripartenza. Un investimento importante per la promozione che meritano la nostra città e le nostre tante eccellenze».

Frame dal video promozionale di Pergola

Il progetto brand ha portato alla creazione oltre che del video emozionale, di un contenitore-scatola nel quale racchiudere le eccellenze locali e una brochure che annuncia la 25esima edizione della Fiera nazionale del Tartufo. «Sono momenti – prosegue l’assessore al turismo Sabrina Santelli – nei quali non bisogna fermarsi, bensì progettare. L’idea nasce dopo la decisione sofferta di annullare la Fiera del Tartufo e siamo riusciti a concretizzarla grazie alla collaborazione con importanti ditte e professionisti e la collaborazione dell’istituto di credito. Fare squadra è determinante. Abbiamo voluto dotarci e dotare la città di strumenti e materiali che mancavano, per promuovere Pergola e i suoi prodotti. Il video, realizzato da Roberto Vecchi ideatore del format Rai ‘I Borghi più belli d’Italia’ racconta in modo emozionale la nostra città e le sue eccellenze e vede tra i protagonisti anche i produttori. Quest’ultimi, così come le varie attività avranno inoltre a disposizione una meravigliosa scatola creata da Box Marche, con immagini e loghi, per confezionare il made in Pergola. Un altro strumento per farci conoscere ovunque».