A Pergola la mostra collettiva “Fortuna instabile quasi possibile”

PERGOLA – Un’occasione da non perdere per un’esperienza immersiva nel mondo dell’arte contemporanea che bene si mescia con il passato ed il presente. È questa l’essenza della mostra “Fortuna instabile quasi possibile” che è visitabile fino al 5 settembre 2021 a Pergola e che racchiuderà le opere di sei autori italiani e internazionali: Lidia Bianchi, Silvia Bigi, Oscar Contreras Rojas, Jingge Dong, Rachele Maistrello, Sophie Westerlind. L’esposizione sarà dislocata in due poli, Casa Sponge e il Salone del Circolo di Montesecco.

La mostra, curata da Luca Zuccala e Andrea Tinterri, propone una selezione dei lavori realizzati nel corso della residenza per artisti Lido La Fortuna, curata da Luca Zuccala e coordinata da Caterina Angelucci, con il supporto di Giulia Giommi. La rassegna è promossa dall’Associazione Culturale Lido Contemporaneo, in collaborazione con il Comune di Fano – Assessorato alla Cultura e Beni Culturali – e RTI Fano Rocca Malatestiana, che si è svolta lo scorso maggio, nell’entroterra fanese, al Symposium di Cartoceto.

L’esposizione – nel cui titolo riecheggiano gli “equilibri instabili quasi impossibili” dell’opera di Eliseo Mattiacci, scultore nato e cresciuto in questo territorio, ribaltandone il significato e conferendo una visione di speranza – si configura come un atto di restituzione al territorio e alla comunità e verte sui temi che sono stati affrontati durante il periodo di residenza, come il concetto di finestra rinascimentale, la misura architettonica, il Rinascimento come laboratorio, la ricerca dell’altrove, il paesaggio come opera d’arte, la terra dipinta, connotativa della collina dell’entroterra fanese, l’unicità del linguaggio locale, il tema del ritorno, la riflessione sulla comunità, il dialogo e la feconda contaminazione tra artisti, linguaggi, pratiche artistiche, ibridazione e interdisciplinarità della ricerca, la residenza come resistenza dalla spettacolarizzazione del sistema dell’arte e dalla schizofrenia del mercato, il silenzio come stato, il rapporto fertile tra centro e periferia.

Casa Sponge è la più longeva residenza d’arte della Regione Marche, fa parte dei Luoghi del Contemporaneo del MIC. Da qualche giorno con Fattoria Villa Ligi e Pergola Tartufi ha dato il via a MEZZARIA, un progetto sinergico e trasversale all’insegna del buon tempo.

La mostra è visitabile su appuntamento prenotando al: +39 339 4918011 (Casa Sponge).

FORTUNA INSTABILE QUASI POSSIBILE

Pergola (PU), Casa Sponge e MEZZARIA (Circolo di Montesecco di Pergola)

20 agosto – 5 settembre 2021

Inaugurazione: venerdì 20 agosto, ore 19.30

Casa Sponge, via Mezzanotte, 84, Pergola (PU)