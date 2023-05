Pergola in lutto per la scomparsa del medico Giovanni Tomassetti

Il 71enne si è speso tutta la vita per la usa città: è stato e consigliere comunale e come consigliere amministrativo IRAB e poi ASP per più di 10 anni

PERGOLA – La Città dei Bronzi piange la scomparsa del medico Giovanni Tomassetti. Il 71enne , professionista stimato e benvoluto, è stato, in qualità di dirigente medico ad alta specializzazione nella diagnostica vascolare, uno degli artefici dell’unità operativa complessa di medicina generale e lungodegenza dell’ospedale Santi Carlo e Donnino di Pergola.



Importante e prezioso anche il contributo dato alla città dal unto di vista politico: Tomassetti aveva infatti ricoperto per anni molte cariche importanti tra cui quella di consigliere comunale. Un amore verso Pergola ed i suoi abitanti declinato in più modi. Tra coloro che lo hanno ricordato con affetto Gli amici della sezione del Partito Democratico di Pergola: «Il dott. Giovanni Tomassetti ci ha lasciati. Vogliamo ricordarlo per l’amicizia che ci legava. Ricordiamo il suo impegno sociale e politico come consigliere comunale e come consigliere amministrativo IRAB e poi ASP per più di 10 anni. Uomo del dialogo e del confronto, un moderato fermo nelle sue idee democratiche e riformiste. Fu uno dei medici protagonisti dell’U.O.C. di Medicina Generale e Lungodegenza dell’Ospedale Santi Carlo e Donnino di Pergola come Dirigente Medico ad Alta Specializzazione nella Diagnostica Vascolare. Giovanni amava profondamente il suo lavoro, amava curare e aiutare la gente, era un professionista attento e scrupoloso. Porgiamo le più sentite condoglianze alla moglie Luciana, al figlio Nicola, alle figlie Agnese e Paola, ai parenti tutti».