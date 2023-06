Pergola, 35enne perde il controllo dell’auto e finisce contro guardrail: non è in pericolo di vita

PERGOLA – Non è in pericolo di vita la 35enne rimasta coinvolta in un violento schianto nella giornata del 14 giugno. Erano circa le 13.15 quando la donna al volante di una Alfa Mito ha improvvisamente perso il controllo dell’auto ed è finita contro le barriere a lato della carreggiata.



Un impatto decisamente violento nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli: sul posto è stato chiesto l’immediato intervento degli operatori del 118 che, dopo aver stabilizzato la 35enne, ha optato per l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Torrette di Ancona. La donna, tenuta in osservazione, non sarebbe in pericolo di vita.