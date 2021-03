I pasticceri di Fano e Pesaro si sfidano in tv: Guerrino, Cavazzoni e Alberini protagonisti su Real Time

Nella puntata di Cake Star si decreterà la miglior pasticceria della provincia di Pesaro-Urbino. Il programma sarà in onda venerdì 26 marzo

PESARO – Sfida a colpi di prelibatezze tra i pasticceri di Fano e Pesaro per decretare la miglior pasticceria della provincia pesarese. La sfida andrà in onda su Real Time venerdì 26 marzo nel corso del format televisivo Cake Star.

Protagonisti della puntata saranno, infatti, alcuni dei pasticcieri più apprezzati del territorio a partire dal maestro Andrea Urbani dell’Accademia Pasticceri Italiani che ha partecipato con la storica Pasticceria Guerrino, Matteo Cavazzoni dell’omonima pasticceria e la pasticceria pesarese Alberini con Luca Santini. I tre pasticceri si sono sfidati davanti ai conduttori Katia Follesa e Damiano Carrara misurandosi su qualità delle proposte e anche sull’aspetto estetico.

Il canovaccio del programma ricorda molto 4 Ristoranti condotto da Alessandro Borghese e si sviluppa in maniera similare: in ogni puntata si sfidano tre pasticcerie di un determinato territorio i cui proprietari, a turno, danno un giudizio sugli altri concorrenti in merito all’aspetto della pasticceria, al cabaret delle paste e al “cavallo di battaglia”.

Al termine dei giudizi Katia e Damiano decidono se assegnare un bonus di 5 stelle aggiuntive al dolce preferito e scelto dal “cliente di fiducia” di ciascuna pasticceria. Se la pasticceria riesce a vincere la puntata grazie ai punti bonus ricevuti, il “cliente di fiducia” ha diritto ad un premio a sua scelta, offertogli dalla pasticceria stessa.

Per sapere chi tra Andrea Urbani, Matteo Cavazzoni e Luca Santini avrà vinto la puntata l’appuntamento è per venerdì 26 marzo alle ore 21,20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre – Sky: canale 160 e 161 e su TivùSat: canale 31).