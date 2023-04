Partita del cuore, con gli alluvionati in campo anche il ct della Nazionale Roberto Mancini

SENIGALLIA – Altra conferma di assoluto rilievo per la “Partita del Cuore – Insieme per Senigallia” a favore delle popolazioni marchigiane alluvionate. Domenica 16 aprile, allo stadio Bianchelli, anche il CT della Nazionale italiana campione d’Europa Roberto Mancini scenderà in campo per la formazione Charity Team Senigallia che sfiderà la Nazionale italiana cantanti in cui parteciperanno Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Leo Gassman, Bugo, Sangiovanni, Rkomi, Moreno Conficconi (Extraliscio) e Mr Rain.

Un appuntamento di spettacolo che vedrà protagonisti anche gli ex calciatori Ciro Ferrara e Fabio Galante, dj Ringo, il conduttore di Decanter (Rai Radio2) Federico Quaranta e Nicolò De Deviitis (Le Iene). Ma soprattutto un momento di solidarietà: l’evento “Insieme per Senigallia” è una raccolta fondi a sostegno di quanti si sono visti la casa o l’azienda allagata da acqua e fango appena sette mesi fa.

Lo scorso 15 settembre 2022, infatti, i fiumi Misa e Nevola esondarono causando l’allagamento di vari Comuni lungo tutta la vallata da Serra de’ Conti alla spiaggia di Senigallia: ben 13 furono le vittime (di cui una donna, Brunella Chiù, ancora ufficialmente dispersa) e danni per centinaia di milioni di euro.

All’iniziativa, promossa dalla Fondazione Caritas Senigallia assieme alla Nazionale Italiana Cantanti e con il patrocinio del Comune di Senigallia, dunque grandi nomi dello sport, dello spettacolo, della musica: mancano ancora molte conferme ma il parterre di nomi si sta facendo sempre più di rilievo per un evento che punta a raccogliere fondi a scopo di beneficenza: il ricavato del match di solidarietà andrà a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia che, fin da quel drammatico pomeriggio di sette mesi fa, si è messa in prima linea nella gestione dell’emergenza e oggi è ancora impegnata nella fase della ripartenza di un vasto territorio.

Info e biglietti: Terminate le poltroncine, è ora possibile acquistare i biglietti al costo di 10 euro su Vivaticket oppure presso la Libreria Mastai in via Felice Cavallotti 15 con orari limitati (da martedì a sabato orario: 9-12:30; lunedì, mercoledì e venerdì anche in orario pomeridiano: 17-19). Inizio partita ore 15.