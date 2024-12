Al via Parco Natale 2024: eventi nei 4 comuni per promuovere il Parco del Conero d’inverno

SIROLO – Sono in corso gli eventi del ciclo “Parco Natale 2024” che punta a promuovere e valorizzare il Parco del Conero anche d’inverno. «Per questo – spiega Luigi Conte, Presidente dell’Ente parco – per prima cosa proporremo in tutti i contesti nei quali siamo coinvolti un video realizzato in collaborazione con il gruppo fotografico “La Notte”, che riguarda le bellezze naturali del parco d’inverno e che abbiamo proposto in anteprima in occasione della cerimonia di accensione dell’albero di Natale in piazza Roma ad Ancona».

La destagionalizzazione è un tema che rientra a pieno nella strategia turistica regionale e che coinvolge attivamente anche il Parco del Conero che ha molto da offrire in tutte le stagioni e non solo d’estate quando la pressione antropica è più forte. «Grazie al contributo della Camera di Commercio delle Marche al quale va il nostro ringraziamento – aggiunge il Presidente Conte – abbiamo messo a punto un programma di iniziative che prevede alcuni spettacoli a beneficio dei cittadini dei 4 comuni. Si tratta di iniziative semplici ma che siamo convinti trasmettano efficacemente la nostra volontà di promuovere la cultura della tutela dell’ambiente, della riscoperta delle tradizioni e del mantenimento della biodiversità»..

Da Ancona a Numana, a Sirolo e a Camerano, in collaborazione con le amministrazioni comunali, il Parco del Conero farà sentire la sua presenza. Tra gli eventi di punta è previsto Sabato 14 dicembre in Piazza Roma dalle ore 18.30 «David Mazzoni Christmas Concert», Sabato 21 dicembre per le vie del centro del capoluogo dalle ore 17.30 «Mistrafunky Street Band» e poi la presenza nel veglione di Capodanno in piazza Pertini con una versione ulteriore e diversa del video del Parco d’Inverno. A Camerano sono previste tre giornate speciali, 26 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con gli zampognari ad allietare le vie del centro e tutti coloro che vivranno il centro. A Numana, oltre alla presenza del video all’accensione dell’albero, sabato 21 dicembre dalle ore 16 ci sarà una speciale versione di Babbo Natale al quale consegnare la propria letterina ricevendo in cambio dei doni griffati Parco del Conero. In occasione dell’Epifania al cinema Italia ci sarà la festa della Befana dei Bambini con il video di Parco Natale 24 a dispensare bellezza. A Sirolo mercoledì 11 dicembre al Teatro Cortesi di Sirolo verrà proposto il video sul parco d’inverno che aprirà l’evento dedicato al Premio USSI – Unione Stampa Sportiva così come Giovedì 26 dicembre dalle ore 17 al Teatro Cortesi in occasione del Stand Up Comedy con Alberto Alivernini e poi mercoledì 1 gennaio per lo spettacolo di capodanno “Burro e Salvia” con David Mazzoni.

«Il Natale è una festa speciale, magica soprattutto per i bambini – conclude Conte – e proprio ai più piccoli vogliamo far scoprire una natura che conoscono poco perché d’inverno sicuramente hanno meno occasioni di passeggiare nel bosco ma le piante come gli animali ci sono tutto l’anno e vanno conosciute, apprezzate e tutelate».