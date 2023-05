Cancelli chiusi col lucchetto, erba incolta che copre gli stradelli e le tombe ebraiche. I camminamenti dissestati sono un rischio per tutti, non solo anziani e bambini

ANCONA – Parco del Cardeto: lampioni accesi di giorno e tombe che sprofondano nell’erba. È questa la condizioni del parco del Cardeto, quello che – per intenderci – gli anconetani conoscono col nome di ˈcampo degli ebreiˈ. Non solo anconetani, però: ad entrare al Cardeto ci sono anche i tanti turisti e croceristi che forse si aspetterebbero – chissà – un’accoglienza diversa.

Il polmone verde più grande della città è ridotto a erbaccia incolta e transenne. In tanti, in queste giornate approfittano delle temperature miti per due passi con vista mare. Peccato, però, per quei ruderi dell’epoca «così poco valorizzati», spiega Giulietta Andreani, a spasso col suo barboncino albicocca.

Lei, come tanti altri, ama «guardare i tramonti sulla panchina dietro il campo degli ebrei». Un campo, questo, che qualche giorno fa era praticamente sbarrato: «Per entrarci, era possibile solo passare dal lato posteriore». Noi di www.CentroPagina.it siamo andati a verificare la situazione.

Lampioni accesi quando ancora è giorno Scalinate che cadono a pezzi Lampioni accesi quando ancora c’è luce Un altro lampione acceso La pavimentazione del belvedere sfondata Cancelli chiusi col lucchetto al campo degli ebrei Campo degli ebrei, accesso sbarrato Un altro cancello chiuso Qualche giorno fa, questo era l’unico spiraglio per le tombe ebraiche Qualche giorno fa, questo era l’unico spiraglio per le tombe ebraiche (foto da un’altra prospettiva) L’unico varco al campo degli ebrei: segnaletica arrugginita e ormai vecchia

L’ingresso da via Del Faro conduce chiaramente ai due fari. Qui, qualche giorno fa, tra le 18 e le 19, quando nel periodo estivo è ancora giorno e c’è la luce del sole, i lampioni erano (inutilmente?) accesi.

Per andare a rendere omaggio alle tombe ebraiche si percorrono le scalette in discesa. Scalette piene d’erba e dissestate in più punti: un rischio per tutti, non solo per anziani e bambini. Il cancello in ferro laterale – che appunto consentirebbe l’accesso al cimitero ebraico – è chiuso col lucchetto.

Idem l’entrata principale: qui, il cancello marrone è chiuso. Si intravede dell’erba incolta e qualche bottiglia gettata qua e là. A 20 metri, c’è una casa. Incontriamo una donna: «Provi dall’entrata posteriore, forse è aperta».

Proprio così: bisogna salire su per il colle per entrare al campo, sotto il faro. L’erba incolta copre quasi tutta l’altezza delle lapidi in marmo bianco. La strada è praticamente sparita ed è difficile camminare in mezzo ai tanti ciuffi incolti e verdi.

“Mancano i gradini, si scivola facilmente”

Così, usciamo e ci dirigiamo verso il belvedere sotto il faro: la pavimentazione in legno rotta in più punti avrebbe forse dovuto essere un luogo di socializzazione e di incontro per la cittadinanza. Le sedute sono sporche in diverse parti e gli alberi coprono la vista sul mare. L’idea dell’Amministrazione comunale – secondo indiscrezioni – era quella di attendere la fioritura completa degli arbusti per poi potarli.

Sta di fatto che qui il problema non è solo l’erba incolta ma la sciatteria diffusa. I cartelli e la segnaletica sono scoloriti e storti. Alcuni, sono persino divelti da terra, mentre le panchine – ma questo è il meno – sono imbrattate dalle scritte di alcuni ragazzini.

Il signor Paolo, che chiede l’anonimato, sottolinea: «Guardi di quante bellezze godiamo noi qui, ad Ancona. Vi pare normale che questo parco indicato sulle mappe e sulle cartine della città possa essere tenuto in questo modo?». Smorziamo i toni provando a dire che la natura è bella anche se è selvaggia, ma Paolo non ci sta: «Io amo la natura, ma questo, in un’immensa e meravigliosa riserva di verde, si chiama degrado».