Paradrenalina 2025: emozioni ad alta quota e inclusione sociale all’aeroporto di Fano

FANO – Tutto pronto per Paradrenalina, l’evento di inclusione sociale nato nel 2017 all’aeroporto di Fano e dedicato ai diversamente abili, che possono vivere, in maniera totalmente gratuita, una giornata di emozioni e sorrisi insieme alle proprie famiglie, divertendosi con una serie di attività ad alto tasso di adrenalina come il volo, il drifting e il percorso fuoristrada. Appuntamento il 20 e 21 giugno.

Il primo impulso fu dato nel 2017 dalla famiglia Orlandi di Cesena, che cercava un modo per onorare la memoria del figlio pilota, Capitano Gabriele Orlandi, vittima di un incidente di volo.

Paradrenalina non è un evento aereo ma una celebrazione dell’inclusione e delle possibilità per i diversamente abili.



Parole d’ordine integrazione e Inclusione perchè la tecnologia e l’impegno possano abbattere le barriere, permettendo a tutti di partecipare attivamente. I ragazzi diversamente abili avranno l’opportunità di provare il volo e altre esperienze grazie ai nostri volontari e ai nostri piloti professionisti. Ci sarà un ambiente dove amicizia, integrazione e apprendimento reciproco sono al centro per abbattere le barriere.



Dopo l’edizione zero del 2017, Paradrenalina si è ripetuta nel 2018 e nel 2019, per essere poi fermata dal lock down e da tutte le difficoltà legate alla pandemia e al post pandemia. Ora gli organizzatori sono convinti che i tempi siano maturi per organizzare l’edizione 2025 che si terrà presso l’aeroporto di Fano il 20 e 21 giugno 2025.



Le edizioni passate hanno potuto contare sul supporto e la partecipazione di enti pubblici e privati come l’Aeronautica Militare Italiana (che sarà presente anche nel 2025 con uomini e mezzi), la Fondazione Carifano, il Coni, il Comune di Fano, la Regione Marche, la Pro Loco di Fano e San Costanzo, Aidro e Team RCM, che hanno fatto divertire ospiti speciali di realtà come La Lega del Filo d’Oro, l’AIS (Associazione Italiana Spastici), l’Unione Italiana Ciechi, la Cooperativa sociale Labirinto e tante altre associazioni del territorio impegnate nel settore sociale.

Quest’anno tornano Aeronautica Militare Italiana con un elicottero da soccorso, il Team Rcm per il drifting che vedrà la presenza di Graziano Rossi, il team East Coast Jeeper che farà fare a i ragazzi un percorso fuoristrada con straordinarie jeep, la Eagles Aviation Academy che mette a disposizione tutta la propria flotta di aeroplani e di istruttori, l’Aero Club Fano, l’Aero Club Terni, l’Associazione Fly Therapy e alcuni piloti privati di base a Fano, che allo stesso modo metteranno a disposizione aeroplani e mezzi per un totale di 16 velivoli, oltre allo Sky Dive Fano con i suoi paracadutisti.



L’edizione 2025 è organizzata da Paradrenalina ETS, associazione del terso settore senza scopo di lucro, nata per organizzare al meglio le attività (tra i soci fondatori l’imprenditore e Sindaco di Fossombrone Massimo Berloni), in collaborazione con la scuola di volo Eagles Aviation Academy di Fano (che metterà a disposizione aeroplani e piloti), Aero Club Fano, Team RCM, SkyDive Fano, Fly Therapy, e con il patrocinio del Comune di Fano e della Regione Marche.



Paradrenalina 2025 riprenderà il collaudato format delle edizioni passate che prevede volo, drifting offroad, ai quali si aggiunge uno straordinario concerto la sera prima (20 giugno 2025) dei Dire Straits Legacy il cui ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza. I biglietti sono già in vendita su Liveticket.it

Concerto raccolta fondi: Una serata indimenticabile con una band internazionale di fama mondiale.

Per informazioni e contatti

Stefano Mascioni 3386079067 paradrenalina@gmail.com