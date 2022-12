Papa Francesco chiama il pesarese Michele Ferri per il Natale, le telefonate sono 88

PESARO – Il Papa chiama Michele Ferri. Un altro segnale di vicinanza da parte del Pontefice nei confronti del pesarese. Un rapporto speciale quello tra la famiglia Ferri e papa Francesco. Michele Ferri, fratello di Andrea Ferri, l’imprenditore proprietario di distributori di carburanti, ucciso nella notte del 4 giugno 2013 con 7 colpi di pistola, scrisse una lettera al Papa e Francesco si è preso a cuore quella famiglia, chiamandola di mese in mese: 88 telefonate da allora. E nel 2016 tutta la famiglia si recò in Vaticano per conoscere Bergoglio.

«E’ sempre una grande emozione ascoltare la voce di Papa Francesco al telefono – sottolinea Michele Ferri – nonostante i suoi tanti impegni ha trovato il tempo per farci gli auguri di Natale».

Il papa con Michele Ferri

Da quel lontano 2013 Bergoglio è sempre stato vicino a Michele, alla mamma Rosalba e a tutti i familiari. Un modo per stare vicino a chi ha dovuto sopportare la morte del fratello Andrea, poi del fratello Paolo e della mamma Rosalba.