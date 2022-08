Panchine viola della gentilezza, la proposta dei civici arriva ad Ancona

Il Movimento civico Ankon nostra lancia la proposta di istituire in città le panchine viola della gentilezza: «Rispetto per i più fragili»

ANCONA – Un modo per favorire la socialità. Ma soprattutto per stimolare i cittadini, in particolare i più giovani, ad uno spiccato senso civico. Così arriva in città la proposta dell’associazione Ankon nostra Civica Verde e Popolare di istituire le panchine viola della gentilezza: un’iniziativa che in Italia ha già coinvolto centinaia di città.

Il fine

La proposta prevede che le panchine viola possano essere utilizzate da tutti i cittadini, ma andrebbero cedute alle persone anziane, alle donne incinta, alle persone con difficoltà motoria che chiedono di sedersi. Nell’intento dell’associazione civica la realizzazione delle panchine viola dovrà concretizzarsi nel 2023 «un anno che deve segnare un cambio di mentalità per Ancona e gli anconetani, meno iniziative spot e più servizi utili alla vita quotidiana dei cittadini – afferma Daniele Ballanti, presidente del Movimento Civico di Ankon nostra – non servono effetti speciali, selfie con sorrisi con sfondi anconetani, servono interventi normali e dovuti ai cittadini». L’iniziativa nasce dall’associazione nazionale Cor et Amor, con l’obiettivo di promuovere il terzo settore. La realizzazione delle panchine fa parte del progetto denominato Costruiamo gentilezza. Il perchè del colore viola: perchè nasce dall’unione del rosso, che simboleggia la concretezza, e il blu che significa profondità. Ovvero due elementi che ben rappresentano la gentilezza.

L’utilizzo

Ogni panchina sarebbe accompagnata da apposito cartello verticale multilingue per spiegarne l’utilizzo. Il numero delle panchine viola sarebbe individuato in base alla situazione contingente, di sicuro nella zona corso Carlo Alberto e Piazza Ugo Bassi, quartiere molto popoloso e dove molti anziani spesso non trovano posti liberi nelle sedute posizionate lungo la passeggiata. «L’iniziativa delle panchine viola è facilmente attuabile e aiuta a ristabilire un senso di rispetto e di educazione civica che da un po’ di tempo a questa parte non è più una cosa così scontata – sottolinea Marco Battino, vicepresidente di Ankon nostra Civica Verde e Popolare -, perché a scuola non si dà il giusto spazio all’educazione civica o perché tanti nuovi cittadini non la conoscono magari perché chi ha guidato il loro inserimento nella vita cittadina non l’ha loro insegnata».