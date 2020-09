Palombina, ballo e movida senza mascherina. Sigilli a un balneare

I Carabinieri della Stazione di Ancona Collemarino hanno applicato i sigilli ad uno stabilimento dove era in corso una serata con oltre un centinaio di persone intente a ballare, senza rispettare le misure anti contagio

ANCONA – Dovrà restare chiuso per tre giorni lo stabilimento balneare di Palombina al quale venerdì notte i Carabinieri della Stazione di Ancona Collemarino hanno applicato i sigilli per il mancato rispetto delle prescrizioni covid. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio mirato alla verifica delle misure governative disposte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, hanno sorpreso il locale, dove nonostante lo stop imposto al ballo e l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6, più di un centinaio di persone erano ammassate a ridosso della console del disk jockey e ballavano, senza la protezione facciale.

A carico del titolare dello stabilimento balneare è scattata una sanzione amministrativa di 400 euro ed è stata disposta la chiusura obbligatoria del locale per tre giorni che il Prefetto potrà prorogare fino a 30 giorni.