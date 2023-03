Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova vince ancora e si prepara alla Champions

Vincono tutte le marchigiane tranne la Cbf Balducci che è sempre più lontana dalla salvezza. Megabox e Videx vedono in playoff. La Vigilar sempre in testa in A3 maschile. Nel weekend la Coppa Italia a Macerata

CIVITANOVA MARCHE – Contro un’Allianz Milano ai minimi termini da infortuni e Covid la Cucine Lube ha fatto il suo dovere imponendosi 3-0 e blindando il 4’ posto che le dovrebbe garantire il quarto di finale contro Verona evitando la Piacenza degli ex. La corsa al 3’ posto è ancora aperta ma ci vorrebbe un’impresa nella trasferta a Perugia dell’ultimo turno. Può andar bene anche così. Domani alle 17 i cucinieri giocheranno ad Ankara contro l’Halkbank per l’andata dei quarti. Il viaggio di andata e ritorno per Ankara è tutt’altro che riposante senza dimenticare la competitività dell’avversario.

In A1 Femminile, nulla da fare per la Cbf Balducci che Casalmaggiore del coach marchigiano Andrea Pistola ha perso 1-3 allungando la striscia di sconfitte a 12, quasi un girone. Bene il 1’ set poi le ospiti hanno alzato i giri al servizio e, con la ricezione in crisi l’attacco si è inceppato. La società voleva almeno un segnale di combattività e l’ha avuto ma solo la matematica tiene in vita le arancionere.

Benissimo a Urbino la Megabox Vallefoglia che ha battuto Bergamo 3-1, vincendo un match molto importante per la rincorso alla zona playoff. Seconda vittoria consecutiva per le biancoverdi con Hancock Mvp.

In contemporanea in A2 maschile la Videx Grottazzolina ha battuto Brescia con lo stesso punteggio facendo un passo avanti importantissimo sia per allontanarsi dai playoff che per sognare un rientro in zona playoff. I ragazzi di Ortenzi sono all’8’ posto a quota 31

In A3 maschile vittoria sia per la capolista Vigilar Fano contro Mirandola (3-0)che per la Med Store Macerata in trasferta a Montecchio Maggiore (1-3). I fanesi consolidano il primato in testa la Girone Bianco. Vincendo un incontro combattuto al Palas Allende con gli emiliani capaci di restare in scia ai fanesi in tutti i parziali, ma meno bravi della capolista a giocare i punti finali. Macerata parte forte, cede il 2’ set, va ancora avanti e soffre nel 4’ set chiudendo però con merito e portando a casa i 3 punti aspettando la Final Four di Coppa Italia di Serie A3 maschile.