Pallavolo campione del mondo, in squadra il giovane osimano Leandro Mosca

OSIMO – Il nuovo centrale gialloblu Leandro Mosca è campione del mondo. Il giovane osimano ha raggiunto la vetta. Ieri, 12 settembre, ha preso parte alla cerimonia al Quirinale dove la squadra è stata premiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Se sono stato premiato al Quirinale e a Palazzo Chigi è anche merito di tutti gli allenatori che ho avuto e soprattutto dei miei compagni», ha detto il giovane. Poi commosso ha aggiunto: «Dedico la vittoria a mio padre Roberto». Il Presidente rivolgendosi con orgoglio all’intera squadra ha detto: «Campioni del mondo. Complimenti più affettuosi, intensi e sentiti. E’ stata una serata non dimenticabile».

Leandro Mosca

Suo padre è il compianto Roberto Mosca, imprenditore innovativo e attivista, cui è stata dedicata la sala convegni delle grotte osimane del Cantinone. Di padre in figlio, la famiglia Mosca entra così nella storia della città di Osimo. Nato a Recanati il 5 settembre 2000, è cresciuto nella Libertas Volley Osimo guidata da Walter Matassoli. Già nel giro della nazionale Under 21 dal 2019, è stato convocato in nazionale maggiore da coach Fefè De Giorgi.

Prima della finalissima vinta domenica 11 settembre contro i padroni di casa della Polonia, che erano anche i campioni in carica, aveva scritto sui social: «Testa, cuore, anima, insieme. Sognando ad occhi aperti» e così è stato.

Mosca ha debuttato in Superlega con il Powervolley Milano con cui vince la Challenge Cup 2020-21 e per la stagione 2022-23 è stato ingaggiato da WithU Verona. Domani mattina, 14 settembre, il sindaco Simone Pugnaloni gli donerà un premio speciale nella sala Vivarini del Comune. La presenza di Mosca onorerà il municipio e tutta la città. «Osimo, con Leandro Mosca, sale sul tetto più alto del mondo. Complimenti al coach Fefè De Giorgi. A nome mio personale e di tutta la città formulo i complimenti a Leandro che avremo presto tra noi», dice il primo cittadino.