Padel mania, appuntamento sotto rete al Ritz Hotel di Senigallia – VIDEO

SENIGALLIA – È padel mania sulla spiaggia di velluto. Il nuovissimo gioco derivato del tennis ha conquistato anche lo storico Ritz Hotel di Senigallia, che ha già il suo nuovissimo impianto. «Dallo scorso anno il Ritz Hotel è diventato HR Hotel – ci spiega il direttore della struttura e titolare del Gruppo DV Hotels Cristiano Rosi – ho conosciuto Mattia Rossetti e suo padre Andrea della Paddle Corporation proprio in un campo da padel e ho lanciato la proposta di voler realizzare una struttura proprio qui per i clienti dell’hotel ma non solo…».

La direzione dell’RH si è affidata all’azienda jesina Paddle Corporation di Mattia e Andrea Rossetti per la realizzazione della struttura da gioco. Un’azienda in forte ascesa che sta conquistando la Penisola con le sue innovative strutture sportive, fatte di materiali al top in grado di garantire agli esigenti giocatori del nuovo sport, sia comfort che sicurezza. «Con Mattia e suo padre abbiamo unito le forze per questo progetto mettendoci in gioco e investendo sia per la realizzazione che per la gestione della struttura, che è a disposizione dei nostri clienti ma anche per i turisti, gli appassionati e per chiunque voglia provare questo nuovo sport. Il campo, realizzato con tutti gli standard di alta qualità e cinto da pareti di vetro per riparare i bagnanti dal rumore, è stato realizzato in pochi mesi grazie all’impegno di tutti. Già il 15 giugno lo avevamo inaugurato e ora è frequentatissimo».

Uno dei campi da padel della Paddle Corporation

La Paddle Corporation è un’azienda jesina che ha fatto della sua vocazione per gli impianti da padel una vera e propria mission, tanto da diventare leader di settore a livello nazionale. Dopo le due strutture sportive recentemente inaugurate in Sardegna, ora la società jesina sta accarezzando anche la spiaggia di velluto con nuovi impianti e servizi.

Mattia Rossetti (Paddle Corporation)

«Qui al Ritz Hotel abbiamo installato e già inaugurato in tempi rapidissimi il panoramico Valentino – spiega Mattia Rossetti amministratore di Paddle Corporation – costruito nel rispetto delle normative italiane sulle costruzioni NTC2018. Una struttura nuova, direttamente sulla spiaggia di velluto, in uno degli alberghi più prestigiosi della riviera. La platea è costruita con progetto ingegneristico brevettato e certificato, bianco, zincato a caldo, manto testurizzato Premium, protezione degli ingressi e pali rete, con vetri stratificati 8+8. Il massimo in termini di sicurezza per i giocatori».

Non solo campi da padel top di gamma con materiali e accorgimenti che sono la perfetta combinazione di comfort e sicurezza, ma la Paddle Corporation offre anche una serie di servizi. «Per i nostri clienti – dice Mattia Rossetti – in particolare per RH Hotel, cui sono legato da ricordi d’infanzia, è stato un bel gioco di squadra: abbiamo investito anche noi e collaboriamo alla gestione dell’impianto». Le strutture della Paddle Corporation nascono in Italia ma vengono esportate in tutta Europa. «La nostra è la prima azienda al mondo a montare vetri di sicurezza stratificati 16 millimetri – aggiunge Rossetti – come questo e come quello installato nel campo da padel presso il Resort Numana blu». Un mix tra il tennis, lo squash e il beach tennis, il padel sta conquistando una fetta sempre più ampia di pubblico. Oggi è davvero padel mania. Dunque anche a Senigallia, l’appuntamento è sotto rete.