Osservatorio immobiliare Fiaip Pesaro. «Il mattone tira come investimento contro l’inflazione»

PESARO – Inflazione e possibilità di guadagno, i pesaresi investono nel mattone. Nella mattinata di lunedì 12 dicembre è stato presentato l’Osservatorio immobiliare Fiaip (Federazione agenti immobiliari professionali), giunto alla 12esima edizione. Il report analizza il trend del mercato, i prezzi delle abitazioni e le transazioni. Emerge che le compravendite a Pesaro città sono state 1.238 nel 2021 mentre le vendite nel resto della provincia 3281. I prezzi scendono del 2,7%.

Il dato parla di un 68% di acquirenti per la prima casa e un 27% per la seconda casa, in aumento del 6%. Il 92% di chi acquista sono privati, il resto imprese. Si tratta di persone tra i 31 e 40 anni per il 45% dei casi mentre per il 42% oltre i 41. Per il 60% sono famiglie, per il 32% coppie senza figli. E un 5% acquista abitazioni oltre i 400 mila euro di valore.



Il presidente provinciale della Federazione agenti immobiliari professionali Tommaso Andreani traccia il bilancio. «Nonostante l’incertezza con l’aumento dei tassi dei mutui, quello dei materiali, dell’energia e il caos dei bonus, troviamo un mercato dinamico. Il nuovo vede degli aumenti in corso, ma sul ristrutturato e sull’abitabile il prezzo sembra stabile.

Si vede un buon trend, il mattone è ancora un ottimo bene rifugio per l’economia italiana. Le persone investono, comprano anche la seconda casa, perché tenere i soldi in banca non è remunerativo e con l’inflazione il denaro perde valore. Avere abitazioni è un bene sicuro e fonte di reddito nel caso degli affitti anche grazie a canoni concordati e alle cedolari secche. Infine l’affitto non si è mai fermato, anzi c’è poca offerta rispetto alla domanda».



Ultimo capito, il commerciale. «Qualche capannone è stato affittato o comprato, ma sui negozi è uffici il mercato è claudicante». La guida con tutti i prezzi è disponibile nelle agenzie immobiliari. Secondo gli ultimi dati per un appartamento da 100 mq in centro o centro-mare il prezzo per il nuovo va da 3.200 a 4.200 euro al mq. Il dato cala se è ristrutturato (2500 euro 3.300 euro mq).

In viale Trieste si spende fino a 5.300 euro al mq per il nuovo mentre nelle vie limitrofe e porto fino a 4200 euro. A Soria e Baia Flaminia la forbice è da 2.900 a 3.400 euro/mq.

Poi ci sono gli altri quartieri esterni dove le cifre si attestano tra i 2.700 euro mq e 3.200. Ma gli affari in periferia sono anche più marcati.