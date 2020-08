Ospedale Salesi, torna la Giornata della Solidarietà per i piccoli pazienti

MONTEMARCIANO – Torna la giornata della solidarietà per i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Il ristorante Da Nialtri di Marina di Montemarciano organizza la 4° edizione dell’iniziativa sostenuta dall’associazione “Contro il cancro con amore”. L’incasso del primo piatto “Attraversata di Mare” sarà donato per l’acquisto della centrale di controllo dei parametri vitali dei pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica.

La locandina dell’iniziativa

Contribuisce all’evento il gruppo “Le nostre mani scaldano i bimbi” in collaborazione con “MAM Beyond Borders” tramite la vendita delle “copertine” lavorate a mano da donne di tutta Italia per la raccolta fondi.

Dato il notevole costo del dispositivo sanitario, nel caso in cui non fosse raggiunto il valore necessario all’acquisto, l‘incasso sarà depositato presso l’associazione Contro il Cancro con Amore e sommato ad altri eventi che verranno organizzati.

PER PRENOTAZIONI TEL. 3351449702