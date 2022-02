Osimo, via tutti i semafori photored

OSIMO – È iniziata nei giorni scorsi l’attività straordinaria di rimozione dei vecchi impianti semaforici cosiddetti “intelligenti” presenti in città da parte di Osimo Servizi. Pervenivano da tempo al Comune segnalazioni sul potenziale rischio derivante dagli impianti in disuso, così è stato redatto un piano di rimozione assieme al comando di Polizia locale e all’assessore alla Sicurezza e Viabilità Federica Gatto, che ha ricordato che gli impianti rallenta traffico non sono a norma di legge. Alla rimozione ha collaborato la Dea srl per quanto riguarda la parte della connessione elettrica. In questi giorni l’attenzione è all’alta sulla messa in sicurezza del territorio. «La Polizia locale, oltre al quotidiano presidio del territorio, sta monitorando, con le apposite strumentazioni tecnologiche, le arterie viarie dove viene segnalata l’alta velocità dei mezzi in transito – aggiunge l’assessore -. Inoltre la Osimo servizi spa sta provvedendo al rifacimento della segnaletica stradale, in particolar modo degli attraversamenti pedonali, laddove risultata ormai poco visibile. Ovviamente l’attenzione permane sempre alta sugli eventi di disturbo della quiete pubblica che colpiscono il centro storico, dove saranno sempre presenti le pattuglie della Polizia locale a supporto delle forze di polizia».

Arriva la fibra

Prosegue anche la digitalizzazione della macchina comunale. È stato sottoscritto un contratto con la Tim per l’arrivo diretto a Palazzo municipale di fibra ottica modalità to-home con una capacità di connessione di 300 mega. Il che, rispetto agli otto mega di cui si usufruiva finora, consentirà a tutti gli uffici comunali di poter lavorare molto più velocemente, con ricadute positive anche sui rapporti con utenti e cittadini. L’accordo con il fornitore prevede una nuova connessione potenziata anche negli altri immobili comunali. Ad esempio l’Ufficio relazioni con il Pubblico e il Comando della Polizia locale avranno una connessione di 100 mega. Biblioteca, Centro Fonte Magna, Ambito Territoriale sociale avranno una fibra to-cabinet, con il cavo in rame che partirà dalla centralina per arrivare negli immobili di competenza del Comune con una connessione di 30 mega. La stessa cosa varrà per gli istituti comprensivi, con tutte le scuole osimane, dalle materne alle medie, che avranno una connessione in fibra ottica ma solo per la parte amministrativa, perché per le funzioni didattiche la competenza per legge è ministeriale.