Osimo, una classe in quarantena alla scuola “Caio Giulio Cesare”

OSIMO – Una classe della scuola secondaria “Caio Giulio Cesare” di Osimo è in quarantena per un caso di Covid. Il dirigente scolastico Fabio Radicioni il 5 ottobre ha scritto una lettera ai genitori per informarli sullo scenario.

«Gentilissimi genitori, buongiorno. Purtroppo, come ben sapete, la classe è in quarantena. Insieme agli alunni, il provvedimento è stato adottato per quasi tutti i docenti operanti nella classe, fatta eccezione per i docenti di scienze motorie e religione. Avevo fortemente sperato che questa circostanza non si verificasse mai; tuttavia, in previsione che ciò accadesse, avevamo elaborato un piano di intervento che ora diventerà operativo, come di seguito indicato: 1. sanificazione straordinaria dell’aula e del bagno, utilizzando due macchinari forniti dal Comune; 2. pulizia straordinaria dell’aula, del bagno e del corridoio del piano su cui insiste l’aula stessa; 3. attivazione della didattica a distanza, tramite la piattaforma Zoom, per gli alunni della classe interessata, a partire dalla giornata di martedì 6 ottobre».

Poi il preside prosegue: «Le misure indicate nei punti 1 e 2 sono finalizzate a far sì che tutto sia pronto per accogliere in assoluta sicurezza alunni e docenti al loro rientro a scuola. Carissimi genitori, nonostante la serietà della situazione, mi sento di tranquillizzarvi relativamente all’efficacia delle misure predisposte dal nostro istituto per fronteggiare questa tipologia di emergenza. La scuola vi è accanto, ora come nei momenti di serenità. Di una cosa, soprattutto, sono convinto: la collaborazione e la fiducia fra voi genitori e noi che operiamo nella scuola costituiscono la migliore garanzia per affrontare questo momento così difficile. Nella certezza di rivedervi molto presto qui alla “Caio”, mando a voi bambini un caro saluto e un abbraccio. Li estendo anche a voi genitori».