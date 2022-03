Osimo Stazione, i problemi del traffico tornano a infiammare il consiglio di quartiere

I residenti hanno chiesto a più riprese che venga deviato almeno il traffico pesante dalla statale 16 che taglia in due la frazione ma per ora la proposta non è stata accolta. L’arrivo di un nuovo supermercato nella frazione, nell'area dell'ex Sisme e a due passi dalla rotatoria spesso teatro di incidenti ha da subito suscitato interesse da parte dei cittadini

OSIMO – Sono ormai noti i problemi che riguardano il traffico e la viabilità a Osimo Stazione, soffocata dallo smog. I residenti hanno chiesto a più riprese che venga deviato almeno il traffico pesante dalla statale 16 che taglia in due la frazione ma per ora la proposta non è stata accolta. L’arrivo di un nuovo supermercato nella frazione, nell’area dell’ex Sisme e a due passi dalla rotatoria spesso teatro di incidenti, uno anche mortale, ha da subito suscitato interesse da parte dei cittadini e del consiglio di quartiere. Si è accesa la discussione durante il consiglio in presenza dell’amministrazione comunale. Nodo principale l’ingresso al grande supermercato che causerebbe appunto nuovi problemi alla viabilità. L’Anas avrebbe già espresso parere favorevole, obbligando i veicoli provenienti da nord a fare inversione di marcia alla rotatoria di San Rocchetto. «Se vuole l’amministrazione può fermare l’operazione e impegnarsi per una più razionale regolazione del traffico dentro Osimo Stazione – polemizzano le Liste civiche -. Saltata oltretutto anche la realizzazione del parcheggio al posto del Consorzio agrario».

L’assessora alla Polizia Federica Gatto ha detto: «Purtroppo nei mesi di grande afflusso alla sede dell’Usca il traffico era difficilmente gestibile perché la sede stessa non poteva sostenere un’utenza tanto estesa. Nonostante ciò la Polizia locale è stata presente. Non si può imputare sicuramente alla municipale la carenza di spazi idonei per la sede dell’Usca ma sicuramente Asur e Regione Marche troveranno luoghi più adeguati. Per quanto riguarda le tante richieste di una maggiore presenza della Polizia locale, è stato fatto presente che su un territorio di oltre 100 chilometri quadrati il pattugliamento è equamente suddiviso su ogni frazione e per garantire ancora una maggiore presenza nei primi giorni di aprile sarà pubblicato un bando di mobilità per l’assunzione di sei nuovi agenti».

Il restyling del parco

E’ realtà intanto il progetto del nuovo parco “Chico Mendes” appena presentato. Prevedrà un grande gioco a castello e alcuni a terra lungo il camminamento, panchine, staccionata e la ristrutturazione dell’anfiteatro, più l’asfalto attorno al parco. L’inizio dei lavori è previsto dopo Pasqua con fine presunta ad agosto. La giunta aveva approvato di proporre al Consiglio comunale l’accoglimento della richiesta di permesso a costruire in deroga con attestazione dell’interesse pubblico avanzata dalla società Diagnostica Marche Srl per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria a Osimo. La delibera autorizza l’intervento previa attestazione di interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento. In accordo con il privato e su richiesta del Consiglio di quartiere quindi, la giunta ha valutato positivamente l’opportunità di farsi erogare il contributo straordinario in opera pubblica, cioè proprio nella riqualificazione e il miglioramento del parco “Chico Mendes” e degli asfalti delle strade adiacenti.