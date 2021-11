Osimo, il sindaco consegna la civica benemerenza alla dottoressa Olga Em

OSIMO – Stamattina, 21 novembre, in municipio il sindaco Simone Pugnaloni ha potuto consegnare fisicamente la civica benemerenza ad Olga Em, medico ginecologo di Medici senza frontiere, rientrata da poco in Italia. Osimana di adozione, la dottoressa Em in questi anni ha preso parte a 15 missioni in Pakistan, Yemen, Egitto, Sudan, Kenya, Sud Sudan, Iran, Ucraina, Laos, Indonesia e, ultima, in Sierra Leone. «Nel consegnarle il riconoscimento della città di Osimo, non ho potuto non ringraziarla per il servizio svolto in questi anni, con coraggio e professionalità, in tanti contesti drammaticamente difficili del nostro mondo. Un’altra concittadina di cui essere davvero orgogliosi», ha detto il primo cittadino. La dottoressa è stata accompagnata dal suo compagno di vita che lavora con lei e da Franco Capomagi aveva presentato la candidatura al sindaco.

Una carrellata di osimani “illustri” era stata premiata venerdì 17 settembre, in piazza del Comune a Osimo alla cerimonia annuale delle civiche benemerenze in occasione delle feste patronali. Tre i benemeriti legati da un unico filo conduttore, l’impegno per cultura, beneficenza e sport: Olga Em appunto, di origine kazaka, che nel 2018 ha svolto tutte quelle missioni, Panathlon Club di Osimo che compie 30 anni e rappresenta l’ente più nobile che promuove la sana pratica sportiva come mezzo di socializzazione e integrazione, valorizzando il principio del fairplay, e Donato Gabriele Turicchi (a tutti gli osimani noto come Franco), tenore nato a Osimo 81 anni fa, diplomato al Conservatorio Verdi di Torino, dove ora vive, ha vinto concorsi nazionali e lavorato in prestigiosi teatri. E’ legato ancora alla sua Osimo dove vive la sorella Iolanda.