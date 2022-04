Osimo, record di controlli nel 2021: ecco il bilancio della Polizia locale

OSIMO – È tempo di bilanci riguardo l’attività svolta dalla Polizia locale durante lo scorso anno. Numeri eccezionali che certificano la presenza, la dedizione e l’impegno degli operatori guidati dal comandante Buscarini. Grazie all’implementazione dei controlli ed alla strumentazione di ultima generazione di cui è dotato il Comando, 334 sono stati i veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo, di cui 292 per circolazione senza copertura assicurativa. Nel 2020 invece in totale erano stati 99. In aumento anche i veicoli circolanti senza revisione che sono passati da 97 nel 2020 a 666 nel 2021. Mille e 133 i posti di blocco effettuati: quattromila e 917 i veicoli controllati, ottomila e 737 le persone identificate, di cui 10 soggetti hanno esibito documenti falsificati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Cinque sono state le sanzioni a conducenti che guidavano in stato di ebbrezza e 30 verbali per aver circolato senza aver mai conseguito la patente di guida o revocata. Duemila e 742 i punti decurtati e in forte aumento le violazioni per l’uso dello smartphone durante la guida: 46 nel 2021 rispetto alle 29 del 2020 e le 12 del 2019. 116 gli incidenti stradali rilevati, di cui un mortale e cinque con lesioni gravi o gravissime, e 351 invece le attività che hanno riguardato il settore Polizia giudiziaria con indagini delegate, notifiche e comunicazioni di reato. Fondamentale l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza dislocate sul territorio comunale che per 42 volte sono state utilizzate anche da parte delle altre forze di polizia.

Polizia ambientale e commercio

In tema di Polizia ambientale, sono stati svolti 211 sopralluoghi anche per il rispetto delle ordinanze sindacali in tema di igiene e sanità, riscontrando 28 violazioni di regolamenti comunali e leggi regionali in materia, mentre in tre casi i proprietari sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. In tema commerciale sono stati 326 i controlli svolti, rivolti alla gestione del mercato settimanale e di quelli straordinari, mentre a livello edilizio sono stati 266 i pareri per le occupazioni di suolo pubblico rilasciati, 44 per i trasporti eccezionali e 18 le pratiche edilizie.

L’assessore Gatto

«Nei primi mesi del 2021 invece sono state svolte lezioni di educazione stradale con il progetto del Ministero dell’Interno “Scuole sicure” che sarà riproposto nel 2022 in accordo con gli istituti scolastici del territorio osimano – dice l’assessore alla Polizia Federica Gatto -. Per quanto riguarda il rilascio dei pass per la sosta in centro storico, mille e 363 sono stati i permessi rilasciati, di cui mille e 87 per i residenti. Grazie all’informatizzazione delle procedure di rilascio, oltre 600 richieste sono state presentate attraverso il portale web dedicato. Ciò ho significato un grande risparmi di tempo per i Cittadini e un forte snellimento dell’attività degli uffici. È stata implementata anche la strumentazione tecnologica in dotazione agli agenti di Polizia Locale, con nuovi tablet, sia per l’accertamento in digitale delle sanzioni, sia per il rilievo di sinistri stradali. Nei giorni scorsi è stato acquistato, come strumento di autotutela, anche un cuscino da utilizzare per i trattamenti sanitari obbligatori qualora il paziente risulti particolarmente violento, che si aggiunge ai dispositivi di protezione individuale già in possesso». Attività che sono degne di una città capoluogo di provincia, ma con personale ovviamente più ridotto, a dimostrazione dell’impegno e dalla disponibilità degli Operatori, nonostante le difficoltà poste anche dal periodo pandemico. Proprio per tale motivazione, è stato appena pubblicato un bando di mobilità in entrata per sei nuovi agenti e due nuovi mezzi saranno acquistati dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2022 per rendere ancora più capillari e performanti le attività del Comando. A ciò si aggiunge il finanziamento di centomila euro per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza che al momento conta 81 telecamere ed altre 30 se ne andranno ad aggiungere.