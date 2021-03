Il Comune di Osimo presenta il regolamento per la localizzazione delle antenne

OSIMO – Approderà in Consiglio comunale a Osimo per la fine di marzo-inizio aprile il regolamento per la localizzazione delle antenne. Lunedì 22 marzo la giunta ha approvato la proposta.

«L’articolo 8 della legge quadro nazionale dispone che sia la Regione a dover trovare i luoghi per le antenne e poi c’è una legge regionale che indica dove installarle (l’articolo 10 indica dove c’è la possibilità di installare antenne di ogni genere, anche 5g): possono essere poste in via prioritaria in zone pubbliche e non nei pressi di ospedali, case di cura e riposo, scuole, nidi, parchi, aree verdi e impianti sportivi – ha illustrato il sindaco Simone Pugnaloni -. I Comuni possono promuovere iniziative di coordinamento».

Allora il Comune ha fatto un catasto delle antenne, 21 in tutto, individuato tutte le aree idonee in base ai parametri urbanistici e poi ha incontrato le società di comunicazione. «Badate bene che il 5g prenderà campo solo nel luglio 2022. Ci hanno mostrato i loro investimenti, solo una vorrebbe installare due antenne subito. Le altre ci hanno mostrato il loro piano 2021-2025 e per ora non c’è nulla».

Tra i luoghi potenzialmente idonei il Comune ha escluso le vie Fontanelle e Menotti, il Palabaldinelli e via Coppa, l’area parcheggio del cimitero di San Biagio e tanti altri bocciati dai Consigli di quartiere: «Abbiamo individuato il parcheggio dell’isola ecologica per il co-siting, ciò significa che le seconde e terze compagnie telefoniche dovranno prediligere quel sito. Sarà poi la società a pagare un affitto al Comune, soldi con cui faremo azioni di monitoraggio sull’elettromagnetismo». Il parco Verde energia a Campocavallo sarà un altro per il co-siting per la presenza di un impianto, c’è un’area a Casenuove verso Jesi, a Padiglione un parcheggio, la rotatoria a Osimo Stazione e il parcheggio del Cityper o dell’Astea in centro. L’antenna che doveva sorgere al maxiparcheggio sarà installata sulla torretta del San Carlo. «Voglio ribadire comunque che ciò non significa che da domani spunteranno antenne a Osimo e che solo grazie alla partecipazione democratica e al colloquio con le compagnie siamo giunti a questo risultato dopo circa un anno di lavoro».

Presente l’assessore all’Ambiente Michela Glorio, l’ingegnere Luca Fenucci e l’architetto Manuela Vecchietti.