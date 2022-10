Osimo, pioggia di richieste di aiuto per affitti e mutui

OSIMO – Più di 900 domande sono arrivate agli uffici del Comune di Osimo in risposta al bando Affitti e utenze, una risorsa per aiutare tante famiglie in difficoltà con i pagamenti.

«Gli uffici sono al lavoro per analizzare le domande e formulare la graduatoria in base all’Isee. Una volta redatta si potrà procedere con la liquidazione – conferma l’assessorato ai Servizi sociali guidato da Paola Andreoni -. Questa iniziativa è stata molto apprezzata dai sindacati e altri Comuni ci hanno contattato per avere informazioni a riguardo. Il Comune di Osimo ha fatto da apri pista insomma. Nel giro di pochi giorni saranno in uscita altri due bandi che pongono al centro importanti aiuti alle famiglie. Si tratta di un contributo per chi ha frequentato i centri estivi e un altro contributo per chi ha utilizzato i servizi educativi e connessi alla scuola. A fine mese sarà pubblicato anche l’avviso per la ginnastica dolce che avrà durata di 14 settimane. I corsi saranno tenuti dal personale dell’istituto Bignamini».

«È un momento terribilmente difficile. Un momento condizionato dai numeri, degli aumenti, delle risorse che non bastano, dei giorni che passano senza ombra di risoluzione sul fronte di un conflitto internazionale che, dopo la pandemia, ha rivoluzionato la nostra quotidianità – aggiunge il primo cittadino Simone Pugnaloni -. L’amministrazione comunale c’è stata e continua ad esserci, con tutti gli strumenti a sua disposizione. Negli ultimi due anni abbiamo destinato alle famiglie del nostro territorio oltre 400mila euro. Nel 2022 il fondo è stato incrementato di 100mila euro. Non basta ancora, perché le problematiche sono tante ma lavoriamo ogni giorno, senza sosta, per trovare soluzioni concrete. Numeri, non solo parole. Insieme ne usciremo».