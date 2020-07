Osimo, partiti i lavori alla scuola di Padiglione

OSIMO – Sta lavorando ai plessi scolastici per metterli tutti a norma il Comune di Osimo, almeno secondo le ultime disposizioni ministeriali. Sono stati assegnati al municipio 160 mila euro in base ai numeri della popolazione scolastica per le scuole. Ci sono anche altri interventi, da ultimare prima del 14 settembre, che il municipio aveva programmato da tempo e che erano già a bilancio.

«Nonostante molte delle attenzioni siano concentrate sull’avvio del nuovo anno scolastico 2020/21, stiamo comunque portando avanti contemporaneamente, grazie ad un grande lavoro degli uffici comunali, anche quei progetti e quegli interventi che avevamo programmato prima dell’emergenza – comunica l’assessore alla Pubblica istruzione Alex Andreoli -. Fra questi la riqualificazione della scuola dell’infanzia di Padiglione. Importo dei lavori circa 57 mila euro: ripresa degli intonaci esterni, adeguamento della struttura inclusa nuova rampa di accesso e alcune migliorie, fra cui la nuova porta di uscita sul giardino dalle aule, nate dal confronto iniziato già negli ultimi mesi del precedente mandato con le insegnanti e le famiglie del plesso». Quasi terminato l’intervento alla scuola dell’infanzia “Il Girotondo” (35 mila euro).

Critica Gilberta Giacchetti delle Liste civiche all’opposizione: «Il sindaco riesce ad adeguare con pochi interventi di edilizia leggera e modifiche agli impianti le scuole per la ripresa a settembre in sicurezza. Dovrebbe ringraziare chi gli ha lasciato un patrimonio scolastico per lo più nuovo o comunque rinnovato e in regola con le normative sulla sicurezza e antisismiche, cioè le amministrazioni “Civiche” che l’hanno preceduto».