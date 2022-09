Osimo, il pallavolista Leandro Mosca premiato in Comune

OSIMO- «Un desiderio, un sogno, una visione: Campione del Mondo. La Città di Osimo partecipa con orgoglio al tuo successo» è quanto recita la Menzione speciale per lo sport consegnata oggi, 14 settembre, a Leandro Mosca in municipio a Osimo dal sindaco Simone Pugnaloni. Presenti il presidente del Coni Marche Fabio Luna e il presidente della Fipav Marche Fabio Franchini. Il 22enne osimano ha raggiunto la vetta giocando in squadra con la pallavolo che ha vinto i mondiali. Ha appena preso parte alla cerimonia al Quirinale dove gli atleti sono stati premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le parole di Mosca

«È stata una vittoria incredibile che ho vissuto da coprotagonista. Non ce la dimenticheremo mai – ha detto l’atleta -. Il mio obiettivo futuro personale, magari, sarà quello di viverla da protagonista sul campo. Quest’anno nel club darò il massimo per giocarmi un posto da titolare. Sono veramente contento di portare questo premio nelle Marche. Dedico la vittoria a mio padre Roberto che non mi ha mai visto giocare a pallavolo». Suo padre è il compianto Roberto Mosca, imprenditore innovativo e attivista, cui è stata dedicata la sala convegni delle grotte osimane del Cantinone. «Da osimano campione del mondo ha permesso alla nostra città di salire sul tetto più alto – ha detto il primo cittadino -. Un gioia immensa, alla presenza dei vertici del Coni e della Fipav, consegnare questo riconoscimento davanti alla mamma Gloria ed agli amici di sempre. Grazie Leandro».