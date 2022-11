Osimo, un nuovo indirizzo all’istituto scolastico “Laeng-Meucci”

OSIMO – Nell’ambito della Programmazione della rete scolastica 2023-2024 (proposta dimensionamento ed offerta formativa provinciale), il Consiglio della Provincia di Ancona ha approvato la richiesta, da parte dell’istituto “Laeng-Meucci” di Osimo, di attivazione del nuovo indirizzo professionale “Servizi culturali e dello spettacolo”. L’atto, che dovrà essere confermato dalla Regione Marche seguito da un decreto dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche entro dicembre, darà la possibilità, ai ragazzi che lo desiderano, di iscriversi al nuovo corso quando, dal 9 gennaio 2023, apriranno le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023-2024. «Il nuovo corso “Servizi culturali e dello spettacolo” andrà ad arricchire l’offerta formativa dell’istituto e si integrerà perfettamente con tutti gli indirizzi già attivi – dicono dalla scuola -. Chi fosse interessato può partecipare ai prossimi eventi di “Scuole aperte” nella sede del nostro istituto il 4 e 17 dicembre e il 15 gennaio».

Il Liceo Sportivo

La giunta comunale di Osimo aveva approvato invece con una delibera l’istanza arrivata dall’Istituto scolastico superiore Corridoni Campana di Osimo per l’attivazione del nuovo indirizzo di studio Liceo Sportivo. L’aveva trasmessa alla Provincia di Ancona, seguendo le procedure previste dalla legge per integrare il Piano regionale della rete scolastica 2023-24. L’iter era iniziato l’anno scorso con la proposta approvata il 27 aprile 2021 dal Collegio docenti del Corridoni Campana che aveva fatto proprie le numerose richieste pervenute dalle famiglie. In queste ore però è arrivato il no.