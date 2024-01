Osimo, nuove assunzioni in municipio

OSIMO – È entrato in servizio oggi (29 gennaio) a Osimo il nuovo segretario comunale, Alessio Maria D’Angelo, 34 anni. Avrà un incarico a scavalco con impegno ad Osimo di due volte a settimana (lunedì e giovedì) essendo già titolare di segreteria convenzionata per i Comuni di Sirolo e Monsampietro Morico. Anconetano, laureato in Giurisprudenza all’Università di Urbino nel marzo 2017, ha svolto poi un corso di perfezionamento in Affari Strategici e un corso di aggiornamento di Diritto civile, penale e amministrativo, acquisendo inoltre un Master di secondo livello in Prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privati nell’aprile 2021 e l’abilitazione all’esercizio della professione forese nell’ottobre dello stesso anno. Iscritto all’Albo nazionale dei segretari comuni e provinciali dal luglio 2022, è diventato segretario in convenzione per i Comuni di Sirolo e Monsampietro dal novembre 2022 e, per alcuni mesi del 2023, ha svolto la stessa funzione a scavalco per i Comuni di Bolognola e Torre San Patrizio.

Il suo mandato di segretario comunale a Osimo essendo a scavalco è soggetto ad autorizzazione ogni due mesi della Prefettura.

Il sindaco Simone Pugnaloni ha detto: «L’intento della nostra amministrazione è di rinnovarlo di volta in volta fino al termine dell’attuale legislatura, per dare modo alla prossima amministrazione di decidere il da farsi per un ruolo tanto strategico per il funzionamento della macchina comunale. Ricevuto oggi dalla giunta, gli abbiamo espresso i migliori auguri di lavoro svolgendo subito una lunga riunione per presentargli le istanze principali dall’azione di governo e i tanti iter e lavori pubblici da espletare in questi ultimi mesi di mandato. Siamo felici di aver conferito l’incarico ad un giovane professionista che potrà sicuramente infondere nuovo entusiasmo a tutto il Palazzo Comunale, consapevole del ruolo delicato che ha assunto in una città dalla gloriosa storia e con tanti obiettivi da raggiungere».

Il nuovo dirigente

Novità in Comune a Osimo tra riorganizzazione di uffici e personale. Dopo l’addio dell’ingegner Roberto Vagnozzi, che ha vinto un concorso e si è trasferito in Provincia, la macchina comunale era rimasta senza un dirigente del Dipartimento del Territorio. A prendere il suo posto l’architetto Manuela Vecchietti, che era già dirigente dell’Urbanistica e diventerà figura apicale a Palazzo. Avrà un incarico triennale assumendo la responsabilità dei settori Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio, Edilizia, Suap e Suep. Continuerà poi a guidare l’Ufficio Progetti Speciali che già era di sua responsabilità con competenza specifica per redigere il nuovo Puc ed altri regolamenti come quello degli oneri di urbanizzazione, dei dehors, degli impianti pubblicitari.

Nel solo 2023 sono stati assunti un tecnico al Suap in sostituzione di un licenziamento, un istruttore direttivo per il Suep, un istruttore direttivo per il Dipartimento del Territorio – Ambiente in sostituzione di mobilità, due amministrativi all’ufficio tributi in sostituzione di un licenziamento e una mobilità, un amministrativo anagrafe più due interinali. Da febbraio entra in servizio una nuova figura in sostituzione di un pensionamento al Suep e sono previste assunzioni per 7 amministrativi.