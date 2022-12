Osimo, l’Istituto Campana presenta il “pacchetto culturale” del 2023

OSIMO – Il 2022 ha regalato spettacoli dal vivo, mostre ed esposizioni, incontri divulgativi e di valorizzazione del patrimonio culturale dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo, che continua così a rappresentare un punto di riferimento per la cultura e fucina di talenti. «Saluta un 2022 ricco di iniziative per lanciare un 2023 altrettanto foriero di progetti culturali il cui filo conduttore resta la qualità dell’offerta e la volontà di dare valore al territorio e ai suoi artisti. Il 2022 ne è stata una dimostrazione evidente con eventi che hanno spaziato a 360 gradi nel mondo della cultura. Il 2023 si ripropone con lo stesso spirito e con la riconfermata volontà di presentarsi come un contenitore culturale dinamico, attivo e costante vettore di iniziative a beneficio della cittadinanza», ha detto Gilberta Giacchetti, presidente dell’Istituto, oggi, 20 dicembre, alla presentazione del bilancio dell’anno che si chiude, guardando già al nuovo.

Il 2023 del Campana

Il 2023 si aprirà con una novità assoluta per l’Istituto nel campo della comunicazione, una web tv che andrà a raccontare i principali eventi organizzati nel corso dell’anno, dando spazio ad interviste, racconti, storie, personaggi: una piattaforma completa per valorizzare al meglio la quantità e la qualità delle iniziative dell’Istituto. Un contenitore dinamico, che nasce anche con l’obiettivo di far conoscere il Campana oltre i confini territoriali. Il fermento culturale proseguirà quindi anche nel 2023 dando continuità alle “Rassegne di spettacolo dal vivo” (“Altra scena”, “Artifici sonori”, “Incontri musicali d’estate”) e al progetto “Grotte Campana”, un allestimento che approfondisce e valorizza la storia del Palazzo con particolare riferimento alle gallerie sotterranee in arenaria, decorate a bassorilievo con allegorie e personificazioni, con l’obiettivo di renderle fruibili digitalmente. Poi l’avvio del progetto “Azioni di valorizzazione della biblioteca storica Campana”, studio, catalogazione, digitalizzazione e divulgazione, che prevede la campagna catalografica con l’inserimento in Opac sbn (Online public access catalogue) delle edizioni in lingua ebraica, la campagna di digitalizzazione del patrimonio librario della biblioteca, la creazione di mostre virtuali e video divulgativi di approfondimento sul patrimonio bibliografico e l’implementazione e miglioramento delle funzioni di ricerca e visualizzazione del portale http://bibliotecadigitale.istitutocampana.it/. Altro momento centrale dell’attività dell’istituto sarà la “Pubblicazione sulla Biblioteca Storica Campana”, l’imminente completamento dell’importante lavoro di catalogazione della Biblioteca storica Campana, ma soprattutto gli studi compiuti nel mentre procedevano le singole campagne, consentono infatti ora di poter pianificare una pubblicazione dedicata alla collezione nel suo complesso, presso un pubblico ampio. Tra gli appuntamenti più ravvicinati, il 21 gennaio la conferenza di Fabio Mariano sui teatri nelle Marche ed il 27 gennaio, il Giorno della Memoria, con un incontro specifico sul tema. Proseguiranno la “Conversazioni d’autore” il 18 febbraio con la presentazione del libro “La prima goccia”, l’odissea di un giovane migrante dal Gambia alle Marche (presenti gli autori Musa Darboe e Francesco Moglianesi) e il 22 aprile per la Giornata della Terra la presentazione del libro “Storie d’acqua”, foto e racconti di Paolo Verdarelli (presente l’autore con letture di Sonia Cavirani).

Il 2022 del Campana

Significativa la promozione del Teatrino Campana in occasione dei 20 anni della sua riapertura, con gli “Artifici sonori”, progetto che ha spaziato tra molti generi musicali. Sempre al Teatrino la rassegna teatrale “Altra scena”, mentre “S’andava al cinema” ha rappresentato un viaggio emozionale in omaggio al grande cinema italiano. Quindi la 32esima edizione degli “Incontri musicali” nel cortile di Palazzo Campana durante la stagione estiva. Tre diverse edizioni di “Mostrami! Spazio agli artisti” e “Paesaggi di architettura – Mostra fotografica di Fabio Mariano” (ancora in corso), sono stati gli appuntamenti legati alle mostre organizzate nello spazio Nobile del Palazzo. “Mostrami!”, in particolare, è un nuovo progetto dell’Istituto mosso dall’idea di promuovere i talenti del territorio (28 nel complesso) dando loro l’opportunità di esporre in mostre collettive. Presentato il libro del professor Massimo Clementi “Virosfera, viaggio nella virologia la più affascinante disciplina biomedica”. Altrettanto importante la valorizzazione del patrimonio culturale grazie al bando “Wikimedia, musei, archivi, biblioteche 2022” finalizzato alla diffusione di contenuti liberi, la catalogazione della biblioteca Campana e il percorso museale e digitale delle Grotte Campana. L’Istituto si è reso protagonista del finanziamento al 50 per cento una borsa di studio per la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in “Formazione, patrimonio culturale e territori” dell’Università di Macerata. La vincitrice della borsa di dottorato è la dottoressa Costanza Lucchetti.