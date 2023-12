Osimo, inaugurata la pista ciclabile di via Capanne

OSIMO – E’ stata inaugurata stamattina, 9 dicembre, la pista ciclabile di via Capanne a Osimo che collega Padiglione e Passatempo, una pista lunga un chilometro e mezzo che servirà per arrivare a Campocavallo per proseguire verso il mare su due ruote. «Oggi è stata una gran bella festa per la città di Osimo sempre più dedita alla mobilità sostenibile. Un investimento di 150mila euro che permetterà alla nostra comunità di essere sempre più accogliente dal punto di vista turistico, nel rispetto dell’ambiente, dove i turisti che amano il paesaggio e la natura e desiderano visitarlo in bici o a piedi potranno non solo scoprire le meraviglie della Valmusone ma anche transitare dalla montagna al mare ripercorrendo il percorso del fiume Musone dalla sorgente (San Severino) alla sua foce (Numana-Porto Recanati) – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni che ha preso parte alla pedalata d’inaugurazione -. Un ringraziamento speciale all’assessore Michela Glorio che con determinazione ha voluto e seguito passo passo questo progetto. Un ringraziamento a quanti hanno sostenuto questo progetto sin dalla nascita a partire dal presidente del consiglio di quartiere Rolando Le Moglie, ai cittadini di Passatempo e a tutte le associazioni di ciclisti appassionati oggi accorsi in massa per l’occasione. Un ulteriore ringraziamento a tutti i volontari di Protezione civile ed al Comando della Polizia locale che rispondono sempre positivamente alla nostra chiamata per aiutarci nell’organizzazione dell’evento, oggi presenti gli uomini e le donne di Franco Maggi dell’associzione Cb-Om e della presidente Angela Baldella della Croce rossa Italiana».

Gli altri tratti

Il prossimo tratto da inaugurare è la ciclabile che dalla zona della Vescovara arriverà al centro abitato di Campocavallo, unendosi a sua volta, tramite via Cagiata, al parco VerdeEnergia, alla ciclabile Girardengo e a quella appena aperta. Per quanto riguarda la ciclabile Vescovara-Covo, è stata già finanziata a bilancio con 530mila euro per un tratto di mille e 430 metri, oltre a una stazione di ricarica di mezzi elettrici vicino all’ingresso della pista di atletica della Vescovara, con punti ricarica all’interno e possibilità di noleggio di 13 mezzi elettrici più servizi igienici. In questa fase il Comune si sta confrontando in maniera serena e produttiva con gli uffici preposti della Regione Marche per chiudere l’iter progettuale legato agli espropri. Ottenuto l’ok, si potrà andare ad appaltare l’opera entro la prossima primavera.