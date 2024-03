Osimo, inaugurata la maxi rotatoria di fronte al Cargopier

OSIMO – Da ieri sera (25 marzo) è stata aperta al transito la nuova rotatoria tanto attesa di fronte al centro commerciale Cargopier di Osimo Stazione. Stamattina (26 marzo) l’inaugurazione simbolica alla presenza delle autorità civili, militari, religiose.

Le parole del sindaco

Il sindaco Simone Pugnaloni al taglio del nastro ha detto: «Finalmente ci siamo riusciti. Centriamo un obiettivo importante di questo mio secondo mandato. Sicuramente dobbiamo delle scuse per i ritardi nella conclusione dei lavori ma al tempo stesso l’Amministrazione comunale con questo intervento, dopo la rotatoria su via Flaminia I poco più a sud, realizza un’altra rotatoria fondamentale per diminuire di molto l’incidentalità, spesso grave e purtroppo anche mortale, lungo la statale 16. Era la fine del primo mandato, nel 2019, quando inaugurammo la rotatoria tra la statale e via Flaminia I. Oggi ecco la nuova rotonda al Cargopier che regola il traffico in un angolo pericoloso. Così abbiamo messo in sicurezza la viabilità a Osimo Stazione. Ho dedicato questo momento al ricordo di Aurora, la giovane che perse la vita nell’ottobre 2022 proprio immettendosi dalla Sbrozzola alla statale. Durante la cerimonia di inaugurazione stamattina mi sono scusato per i ritardi, specialmente con i commercianti della zona, che non hanno compreso inizialmente gli imprevisti emersi durante il cantiere, e lo sforzo, anche economico, che ha fatto il Comune per modificare il progetto, integrare la spesa ed evitare incompiute, come quella che lasciarono le Liste civiche in via Linguetta. Un grazie a Luca Ceriscioli, l’ex Governatore delle Marche che nel 2019 decise di dare al Comune di Osimo i fondi per realizzare questa opera indispensabile per migliorare anche il collegamento tra la città e il futuro ospedale dell’Aspio. L’attenzione per migliorare la viabilità proseguirà nelle prossime settimane. Ci sono in ballo diversi asfalti il cui appalto è stato da poco concluso».