Osimo, in arrivo quattro medici per il Pronto soccorso

OSIMO – Oltre all’ampliamento degli spazi, l’ospedale “Ss. Benvenuto e Rocco” di Osimo aprirà a nuovo personale medico. «Ci viene data assicurazione che sarà fatto il bando per la copertura di quattro medici da destinare al Pronto soccorso dell’Inrca di Osimo – affermano le Liste civiche all’opposizione -. Nel piano delle risorse sanitarie saranno messe anche a copertura quelle per il Poliambulatorio di Osimo».

La rassicurazione arriva anche dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Altro impegno per quanto riguarda l’ospedale è quello di una riconnessione della rete wifi mentre per l’ex Muzio Gallo continuano i lavori del comitato civico per la difesa il cui presidente era proprio Latini. Il punto di primo intervento oggi ha quattro posti letto e tre in isolamento che saranno raddoppiati. Un investimento pari a 275 mila euro che dovrebbe sostanziarsi con il termine dei lavori entro Natale.

L’Inrca ha dato l’ok per il trasferimento del punto di primo intervento nei locali del laboratorio analisi sempre al piano terra. Ci saranno da effettuare importanti modifiche come l’allargamento dell’ingresso e un secondo varco, la rampa di accesso per le ambulanze e l’area di attesa per i pazienti in barella.

Sul piano Covid, è quasi completo il ritorno alla normalità nelle case di riposo del territorio. Tutti gli anziani, esclusi quelli positivi, hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino. La vaccinazione domiciliare agli anziani a Osimo è partita ieri, 27 marzo.