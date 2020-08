Torna ad Osimo il festival del Giornalismo d’inchiesta. Ecco gli appuntamenti

Nona edizione per il tradizionale appuntamento con la formazione e l'informazione. Ospiti quest'anno i giornalisti Paolo Borrometi, Fabiana Pacella, Giovanni Pasimeni e Alessandro d’Alessandro

OSIMO – Torna la nona edizione del Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle Marche, dedicato quest’anno a Gianni Rossetti, ideatore e anima della manifestazione scomparso di recente. Prima volta per il nuovo direttore artistico Claudio Sargenti.

Due serate, ad alta tensione emotiva, promettono gli organizzatori. Si parte giovedì 24 settembre ospiti dell’Auditorium della Cgia di Ancona, interverranno i giornalisti Paolo Borrometi e Fabiana Pacella.

Borremeti, vicedirettore dell’Agenzia giornalistica Agi e promotore e direttore della testata online La Spia.it, vive, ormai da sei anni, sotto scorta. Oggetto di intimidazioni, minacce di ogni tipo, nell’aprile del 2014 è stato aggredito e pestato da un gruppo di incappucciati che gli hanno provocato una grave menomazione alla spalla.

Non solo. Due anni dopo, nell’ordinanza del gip di Catania viene reso pubblico il tentativo di attentato da parte della criminalità organizzata e vengono alla luce particolari a dir poco agghiaccianti.

Oggetto delle attenzioni di Cosa Nostra le ripetute inchieste di Borrometi sulle infiltrazioni mafiose in numerosi comuni siciliani, sui rapporti tra mafia e politica, ma anche le vie della droga che hanno come epicentro il porto di Gioia Tauro.

Assieme a lui parteciperà alla prima serata la giovane e coraggiosa giornalista salentina Fabiana Pacella, in prima fila nel denunciare con le sue inchieste giornalistiche, gli intrecci pericolosi e perversi tra mafia, imprenditoria e finanza con il tentativo di utilizzare un piccolo istituto di credito locale come “lavatrice” per ripulire i soldi della Sacra Corona Unita.

Il secondo appuntamento si tiene sabato 26 settembre, questa volta all’Auditorium dell’Hotel La Fonte di Osimo con un’inchiesta sul narcotraffico. Ce la racconteranno i due bravi autori di una clamorosa intervista: Giovanni Pasimeni e Alessandro d’Alessandro. Non solo. In sala ci sarà adeguatamente camuffato, per evidenti motivi, un agente sottocopertura, infiltrato proprio nell’organizzazione di narcotrafficanti, accompagnato da un dirigente dello SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

L’orario di inizio per entrambi gli incontri, organizzati secondo le norme anti-covid, è fissato per le ore 21.