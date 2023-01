Osimo, disagi per i lavori dell’estensione della fibra

OSIMO – WindTre ha deciso di estendere la copertura ultrarapida mediante la rete di Open fibra ad Osimo. I lavori iniziati ad agosto dello scorso anno in molte zone della città andranno quindi avanti per raggiungere un numero maggiore di utenze. «Tuttavia cominciano ad emergere alcune criticità che chiediamo all’amministrazione comunale di risolvere o quantomeno contenere – dice Sandro Antonelli, consigliere comunale e candidato alle Primarie delle Liste civiche -. In qualità di forza politica di opposizione, riceviamo molte segnalazioni di cittadini osimani che si lamentano su come si stanno conducendo i lavori. In primis si rileva che spesso la zona interessata dai lavori non viene adeguatamente segnalata mettendo in serio pericolo sia gli operatori impegnati alla realizzazione dell’opera, sia i veicoli che si trovano a transitare in quel tratto di strada. Inoltre manca un’adeguata informazione su tempi e metodi di svolgimento dei lavori, situazione questa che di volta in volta crea non pochi disagi ai residenti della zona interessata. Infine si deve segnalare la condizione dell’asfalto, già martoriato da buche e toppe di ogni tipo, dopo il ripristino dello scavo necessario al passaggio della fibra. Comprendiamo che tale dislivello serve per consentire un futuro livellamento con asfalto ma rimarchiamo la pericolosità che questi solchi rappresentano per i veicoli in genere e in particolare per quelli a due ruote».