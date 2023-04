Osimo, Benedetta Rossi nuova testimonial del Microbiscottificio sociale Frolla

OSIMO – La food star marchigiana Benedetta Rossi è la nuova testimonial di Frolla Microbiscottificio. Una collaborazione made in Marche che ha come obiettivo quello di supportare la cooperativa sociale – che dà lavoro a 20 ragazzi disabili – nella campagna 5×1000. Nello specifico, chi donerà a Frolla finanzierà progetti di autonomia e inclusione lavorativa.

La cooperativa marchigiana che produce biscotti di alta qualità ha da poco avviato il progetto CioccoFrolla, aprendo di fatto al mondo della cioccolateria. Un ampliamento che ha favorito l’inclusione di altri due ragazzi. Tra le altre attività, il Frollaup, un master che promuove la formazione degli imprenditori sociali del domani e che alla prima edizione ha visto una grande partecipazione di giovani con il desiderio di formarsi per avviare nuove imprese.

Nel 2021, Frolla ha vinto il premio “Cittadino Europeo” per la volontà di offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa ai disabili. Il premio, dal valore simbolico, è stato consegnato a Bruxelles e il biscottificio ha conquistato la vittoria per l’Italia.

«Da quando ho conosciuto Frolla, ho scoperto che il mondo può essere cambiato con dolcezza – commenta Benedetta Rossi, blogger culinaria e conduttrice tv -. Qui ho conosciuto 20 ragazzi con disabilità che sfornano semplici biscotti ma realizzano i loro sogni. La loro allegria, simpatia e voglia di vivere mi hanno contagiato e fatto sentire a casa. Per continuare a sognare con loro – prosegue la food star marchigiana – c’è bisogno di tanto aiuto e farò il possibile per far crescere ancor di più questa realtà splendida.

«Con Benedetta c’è un rapporto bellissimo, ha una grande sensibilità – commenta Jacopo Corona, co-founder di Frolla-. La ringraziamo per essere al nostro fianco e speriamo di poter contare sul supporto di tante persone per realizzare nuovi progetti e nuovi sogni di questi ragazzi. Negli ultimi mesi abbiamo ampliato la famiglia integrando due nuovi ragazzi, speriamo di poter dare la possibilità ad altre risorse di entrare a far parte del mondo Frolla».