Osimo, al via una serie di incontri per promuovere l’affido familiare

OSIMO – Promuovere l’affido famigliare per rispondere a un’esigenza notata nei vari Comuni che compongono l’ambito 13. È stato l’obiettivo della conferenza indetta nella sala Vivarini del Comune di Osimo oggi, 2 marzo, cui hanno partecipato rappresentanti istituzionali di tutti i Comuni facenti parte l’ambito. «C’è bisogno di famiglie che possano ospitare minori e far trascorrere un periodo adeguato a coloro che non riescono a trovare sostegno necessario nel proprio ambito familiare per crescere in maniera corretta. Cento famiglie con minori sono seguite solo a Osimo», ha detto il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali di Osimo Paola Andreoni. L’iniziativa di promozione si concretizzerà in una serie di incontri sull’affido già fissati: a Loreto venerdì 10 marzo, a Castelfidardo il 17 marzo, a Offagna il 24, a Camerano il 31 e poi a Osimo il 21 aprile e a Numana e Sirolo il 28 aprile, opportunità utili per ascoltare testimonianze dirette, conoscere la rete dei servizi, le varie forme di affido, il percorso da intraprendere per dare disponibilità all’accoglienza di un minore sia come famiglia che come singoli.

Le tipologie di affido

Ci sono tre tipi di affido: l’affido residenziale, dove il minore entra a far parte della famiglia, il diurno quando il minore trascorre solo alcune ore con la famiglia, e parziale o di appoggio familiare (aiuto in alcuni momenti della giornata). Il sindaco di Offagna Ezio Capitani ha fatto notare che l’affido è uno strumento che può evitare il collocamento di ragazzini in strutture temporanee che possono causare ulteriori difficoltà al minore stesso. L’assessore ai Servizi sociali di Loreto Nazzareno Pighetti ha puntato l’accento sull’importanza di crescere in famiglia. L’assessore ai Servizi sociali di Camerano Chiara Sordoni ha informato sull’importanza di far conoscere a tutti la problematica. Alessandra Cantori, responsabile del settore Sociale del Comune di Osimo, poi ha detto che l’affido consente alla famiglia di attraversare un periodo difficile con una sinergia di azioni di soggetti pubblici e privati. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni Famiglie per l’accoglienza e Famiglie numerose.